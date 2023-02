Davidsfonds-afdelingen Beernem-Sint-Joris en Oedelem fusioneren: “Dit komt onze leden en sympathisanten ten goede”

Vanaf september fusioneren Davidsfonds Beernem-Sint-Joris en Davidsfonds Oedelem. “We waren al even verloofd, maar geven elkaar nu definitief het jawoord”, klinkt het bij voorzitters Jan Vrielynck (DF Oedelem) en Marc Teerlinck (DF Beernem-Sint-Joris).

De Beernemse en Oedelemse afdelingen van Davidsfonds zagen het levenslicht in 1930. Jaar in jaar uit organiseren de verenigingen heel wat activiteiten rond taal, geschiedenis en cultuur. “Wij bieden kwaliteitsvolle cultuur aan zonder dat het elitair wordt. We proberen onze leden samen cultuur te laten beleven en verbondenheid te creëren”, vertelt Marc Teerlinck, de nieuwe voorzitter van de gefusioneerde organisatie wiens vader Edgard Teerlinck, een jonge onderwijzer, op de stichtingsvergadering aanwezig was als eerste secretaris.

“We willen cultuur naar de mensen brengen en vice versa”, treedt de kersverse ondervoorzitter Jan Vrielynck hem bij. “Wij organiseerden elk jaar een daguitstap waarbij we cultuur combineren met bijvoorbeeld een lunch of diner, dat was elk jaar een hoogtepunt.” Ook de Beernemse afdeling trok elk jaar op stap met haar leden. “Wij gingen elk jaar op tweedaagse. Door de jaren heen bezochten we Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, Duitsland en natuurlijk ook België. Daarnaast organiseren we heel wat voordrachten. Daarbij zoeken we steeds sprekers die de deelnemers iets kunnen bijbrengen”, gaat Marc Teerlinck verder.

Krachten bundelen

Beide verenigingen werken al sinds 2014 samen. Door gezamenlijk in te zetten op activiteiten en uitnodigingen voor uitstappen naar leden van beide verenigingen, bundelden ze de krachten. “We waren al even verloofd, maar geven elkaar nu definitief het jawoord”, vertelt Vrielynck. “Voorlopig verandert er weinig voor onze leden”, gaat zijn collega Teerlinck verder. “De locaties voor activiteiten blijven grotendeels gelijk. Veel voordrachten en evenementen blijven plaatsvinden in het O.C. De Kleine Beer. Wel gaan we nu duidelijk afficheren dat er één vereniging is voor Beernem met alle deelgemeenten.”

In totaal tellen beide organisaties samen zo’n 120 leden. “We hopen dat onze fusie zal resulteren in een hoger ledenaantal. Met een versterkt bestuur willen we ook werken aan een uitgebreider jaarprogramma. Het zal onze leden en sympathisanten dus ten goede komen”, besluit Teerlinck.

In de komende weken plannen de verenigingen drie voordrachten. Op 28 februari komt professor Ignaas Devisch langs en spreekt over zijn jongste boek Vuur. Een vergeten vraagstuk. Op zondag 12 maart geeft Karel Goetghebeur een lezing over Adolphe Sax. Zondag 26 maart spreekt Peter Vandamme over De wondere wereld van de opera.