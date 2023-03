Dartstornooi ‘The Presidents Cup’ in Cultuurfabriek

The Young Smugglers organiseren op zaterdag 25 maart opnieuw het dartstornooi ‘The Presidents Cup’ met zo’n 40 ploegen in De Cultuurfabriek in de Kortrijkstraat. Om 15 uur gaan de deuren open, een uur later start het tornooi. Er zijn geen grote prijzen te winnen, The Presidents Cup moet vooral gezellig zijn, een tornooi voor de liefhebber. Met de naam van de activiteit willen ze de in 2019 overleden president en stichter van de whiskyclub, Francky Vandekerckhove, eren. Op elke activiteit is hij in gedachten nog steeds aanwezig. De inschrijvingen voor het tornooi gebeuren vooral online, maar je kan ook nog inschrijven via David Vandecasteele, 0475 20 29 13. Omdat gezelligheid primeert, richt de vereniging ook een bar ‘The Presidents Pub’ in. De bar is doorlopend open. Supporters en vrienden zijn welkom om iets te drinken. De muziek wordt verzorgd door DJ Caveman. Op de foto bemerk je het bestuur met v.l.n.r. Stefan Rabaut, Davy Claerhout, Frank Gevaert, Bjorn Verbrugghe, Fabian Vandekerckhove en David Vandecasteele. Frank Vanwelsenaers was afwezig. (Patrick D. – foto FODI)