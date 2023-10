Dartsclub ‘t Zal morgen Pieken wordt officiële vereniging: “Een echt schot in de roos”

In het najaar van 2019 heropenden Sander Vuylsteke en Gregory Bourgeois café ’t Fonteintje. Corona gooide eerst roet in het eten. En plots was er de dartsrage, mede dankzij tv-programma’s over competitiedarts. Sander was meteen mee en in zijn zaak kwamen steeds meer vogelpikkers. Een van hen is Wino Defour, nu heel actief bestuurslid van de nieuwe club ’t Zal morgen pieken.

“Tijdens de lockdown trainde ik mezelf thuis en dat lukte aardig”, steekt Wino van wal. “Na de lockdown kwamen er meer dartsborden en gedreven spelers in ‘t Fonteintje. Tot eind vorig jaar was het een officieuze club van de uitbaters. Ze organiseerden alles zelf, waaronder twee succesvolle tornooien Open Dart in de naastliggende zaal. Ik was er als gepassioneerd darter en toegewijd supporter graag bij. Nu is het een erkende vereniging met een minutieus uitgebouwde bestuursstructuur en een correcte taakverdeling. Doorheen het jaar is er de eigen clubcompetitie en helemaal nieuw is de METRO-competitie.”

“Op vraag van een bestaande club in Meulebeke sloten we aan. De naam METRO staat voor Meulebeke-Egem-Tielt-Ruiselede-Oostrozebeke. Helaas haakte Egem af. Nu is het een competitie met zes clubs: in Tielt de Watewy en ‘t Pompierke, in Meulebeke De Kring en De Middenstand, in Oostrozebeke café Vrij Polen en hier in ons stamlokaal ’t Fonteintje. De competitie vindt elke tweede vrijdag van de maand plaats. Het seizoen loopt tot juni 2024 en telt tien duels. Elke club gaat vijf keer op verplaatsing en organiseert een keer op eigen bodem. Op de eerste confrontatie van vrijdag 8 september, onze thuismatch, werd het een gelijkspel met eindstand 18-18.”

Nieuwe outfit

“Onze club heeft nu ruim 30 leden en voor de METRO-competitie worden acht spelers geselecteerd. Daarnaast loopt ons eigen kampioenschap dat ons volgend jaar een kampioen zal opleveren”, gaat Wino verder. “Binnenkort krijgen we een gloednieuwe outfit met de sponsornamen daarop. Ons bestuur is collegiaal en solidair en bestaat uit onder andere de cafébaas als erevoorzitter, een materiaalmeester, een penningmeester,… Alles erop en eraan dus! Deze ambitieuze ploeg is echt een schot in de roos. Nieuwe leden zijn altijd hartelijk welkom”, besluit Wino, een van de pioniers en boegbeelden van de nieuwe club. (RV)