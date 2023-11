Dartsclub ’t Pompierke draait op volle toeren: “Geïnvesteerd in digitalisering”

In de gekende horecazaak ’t Pompierke van Johan Baele, gelegen op de hoek van de Volderstraat met de Stedemolenstraat, is het op een competitieavond voor de gelijknamige dartsclub een drukte van jewelste. Iedereen kan naar de wedstrijden kijken op een groot scherm, of zelfs thuis meevolgen. Daarnaast organiseert de club in februari een open dartstornooi.

“Een drietal jaren geleden werd hier gestart met een dartsclub”, vertelt voorzitter Jaisy Delchambre. Bij aanvang waren er maar een paar borden voor alle 32 leden. “We hebben wel een dipje gekend waarbij we slechts 26 leden telden, maar het bestuur heeft toen ingegrepen en zowel de club als de competitie nieuw leven ingeblazen. Het ledenaantal steeg tot op vandaag, nu we op een hoogtepunt van 48 leden zitten. Door het hoge ledenaantal hebben we de competitie opgesplitst in twee dagen, telkens de eerste en de tweede donderdag van de maand. Dan kunnen er steeds 24 spelers hun pijltjes gooien. Alles op één avond laten gebeuren was simpelweg niet meer mogelijk, dan had het tot in de nacht geduurd. En er moet de volgende dag wel gewerkt worden, natuurlijk.”

Digitalisering

“Het laatste jaar is alles in stroomversnelling gegaan”, gaat Jaisy verder. “Het aantal borden werd gevoelig opgedreven dankzij een extra tussenwand. We hebben ook een serieuze investering gedaan om mee te zijn met de digitalisering. We kochten het softwarepakket Darts Connect aan, met alle toebehoren, zodat je hier op een groot scherm en ook thuis de wedstrijden kan volgen. Per speeldag moeten we 1 euro betalen per speler die daarop staat.” Er is ook een aparte damescompetitie in de club, vertelt Jaisy. “Daar is Kurt Van Rie verantwoordelijk voor. Maar we hebben nog veel meer activiteiten. Zo is er op 23, 24 en 25 februari volgend jaar de tweede Inofec Open Tielt, ons eigen open dartstornooi. We hebben veel geleerd uit de eerste editie, waardoor we ons nu nog beter kunnen organiseren. De eerste dag is voorbehouden voor de Tieltse verenigingen, de tweede is er voor de koppels en op de slotdag spelen de jeugd, de individuelen, de dames en de G-sporters. Charles Braekevelt is de verantwoordelijke voor dat tornooi. Hij zoekt overigens nog enkele bordsponsors om hun logo onder de borden te hangen.” (WDV)