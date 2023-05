In café Sherry’s Pub in de Westlaan trekt men volop de kaart van de dartssport. De dartsclub die er gevestigd is, blikt terug op een geslaagd eerste seizoen. Binnenkort wordt in het café, waar een zestal dartsborden hangt, een tweede ploeg opgestart. Geïnteresseerde nieuwe leden zijn altijd welkom om een pijltje te gooien. (foto SB)