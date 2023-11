Dartsclub in De Drie Gezellen in Izegem

De Drie Gezellen in de Mentenhoekstraat in Izegem is opnieuw een club rijker. Dartsclub Triple Verna werd er boven de doopvont gehouden. “Bedoeling is vooral het sociale leven weer aan te wakkeren”, klinkt het.

Voortaan wordt er elke tweede zaterdag van de maand darts gespeeld in De Drie Gezellen in de Mentenhoekstraat 4. “De vraag kwam eigenlijk vanuit stadsdeel Centrum West”, zegt Wim Claerhout, een van de initiatiefnemers. “Het sociale leven staat er al een tijdje op een laag pitje. Een dartsclub is een ideaal middel om hier verandering in te brengen.”

Vanaf tien jaar

In De Drie Gezellen is een aantal clubs actief en er werd gepuzzeld hoe de dartsclub er ook de nodige tijd en ruimte kon krijgen. De initiatiefnemers kwamen uit op de tweede zaterdag van de maand, behalve in oktober, dan wordt op de derde zaterdag gespeeld. Het seizoen loopt tot in juni volgend jaar. “Daarna sluiten we af met een souper”, zegt Wim Claerhout.

Hij stipt aan dat iedereen vanaf tien jaar welkom is in de club. “Intussen zijn we al met een 20-tal leden, we hopen aan 30 te geraken.” Wie lid wil worden, betaalt 50 euro, souper tijdens de kampioenviering inbegrepen. Je aanmelden kan bij Carine van De Drie Gezellen.

(MI)