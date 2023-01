Dartsclub D’oude Timmerie kent kampioenen

In hun lokaal café D’oude Timmerie in Zonnebeke huldigden de leden van Dartsclub D’oude Timmerie hun kampioenen van het afgelopen seizoen. Als primus en eerste kampioen mocht Dries Grymonpon de bloemen in ontvangst nemen, gevolgd door Gianno Van Exem en op de derde plaats Eddy Lozie. Het nieuwe seizoen start op zondag 22 januari om 9.30 uur in hun lokaal. We bemerken de drie kampioenen omringd door bestuursleden en uitbaatster Nele Vanlerberghe tijdens de viering van 2022. (ZB)

Foto en os ZB