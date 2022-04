Dartsclub Café Smeete in Moerkerke steunt met unieke workshops Inge Peeters

DC Café Smeete organiseerde zondag in BsB Sportcafé een workshop met Eric Clarys voor het goede doel. “Hij vertelde ons meer over onze houding. Hoe we tijdens het gooien het best staan. En hij stelde voor om met hem te oefenen en waar nodig corrigeerde hij ons of vertelde hij hoe wij het beter konden doen”, legt voorzitter Robert ‘Bertje’ Danneels uit.

Erik ‘The Sheriff’ Clarys, zelf een gewezen topdartsspeler en de co-commentator bij VTM bij darts, was zondag in Moerkerke te gast om er bij Dartsclub Café Smeete twee workshops te houden voor alle dartsspelers uit de regio. Hij gaf de ruim 70 aanwezige spelers de nodige tips en tricks. Doordat de voorinschrijvingen goed liepen en de interesse groot was, kwamen ze binnen de club op het idee om contact op te nemen met Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh, twee Belgische topspelers.

Zij boden elk een gesigneerd truitje aan. Die shirts werden geveild voor een bedrag van 1.000 euro, ten voordele van Inge Peeters die aan kanker lijdt. “Het is een zware en moeilijke periode voor mij. Ik ben deze mensen enorm dankbaar, dat ik zo uit een onverwachte hoek steun krijg”, klinkt ze.

Flights

Er werden ook flights te koop aangeboden, die aan het eind van een dartpijl worden aangebracht. “Twee euro per flight gaat tevens naar Inge. Die kunnen nog steeds besteld worden in Dartspaleis in Stekene. Kim Huybrechts sprak zelfs een videoboodschap in om deze kleinigheid aan te kopen. Daarnaast zijn er ook sleutelhangers die worden verkocht en een leuke munt die bij het winkelen in een karretje kan worden gebruikt”, weet de voorzitter.

Het management van Andy Baetens, onder leiding van Bruggeling Ferdie Boffel, toonde zich dankzij Dartshop Brugge tevens geïnteresseerd in het initiatief. Baetens, uit Erembodegem, is een opkomend talent in het darts. Hij wist zich te kwalificeren voor het Lakeside WDF World Darts Championship in Frimley Green. Voor dat tornooi, dat van 2 tot 10 april plaatsheeft, zijn in totaal 78 darters geplaatst.

“Velen en vooral jongeren konden hier een wedstrijd tegen Andy spelen. Het is prachtig om zien hoe iedereen zich hierbij amuseerde”, aldus Robert Danneels.

Café Smeete is een originele naam voor een dartsclub die nu twee jaar bestaat. “Dat is 26 gooien op het bord”, weet secretaris Tom Goethals. “Een rondje hoef je gelukkig niet te betalen. Eigenlijk zit daar een verhaal achter, met in het verleden een geheel andere betekenis.”

Café Smeete bestaat momenteel uit 16 actieve leden en begint na de zomer met een ploeg in het Brugs kampioenschap.

(AC)