Darts Workshop in Oostende een groot succes: “Lijkt simpel, maar is het niet”

Inspelend op het succes van darts in de media en de goede prestaties van onze Belgen, had Peter Desnerck het origineel idee om een workshop darts te organiseren. Hij rekende daarvoor op de deskundige hulp van veelvuldig Belgisch kampioen (enkels en dubbels) en darts-commentator op VTM, Erik Clarys.

In een minimum van tijd waren de 40 plaatsen volzet. Zaterdag ging het er intensief aan toe in OC De Ballon en het was een plezier om de deelnemers, 39 heren en één dame, pijltjes te zien gooien naar één van de tien borden.

Iedereen wil een kampioen worden

Erik Clarys had voor de deelnemers een workshop voorbereid met zeven opdrachten, specifieke oefeningen om houding en resultaten te verbeteren. Dat varieerde van reeksen single, dubbel en trippel gooien, tot het opbouwen van reeksen, het bord rond. Aan de hand van de behaalde score kreeg iedereen aparte tips.

“Het is ongelooflijk hoeveel mensen plots geïnteresseerd zijn om beter darts te kunnen spelen”, zegt Erik Clarys. “Elke week worden er ergens in Vlaanderen, in heel België, workshops darts georganiseerd. De goede prestatie van onze Belgen op EK’s en WK’s en de grote media-aandacht hebben dat wel in de hand gewerkt. Darts ziet er gemakkelijk uit, maar het vergt veel oefening en discipline om tot een hoog niveau te komen.”

“Darts is een topsport die uren en uren training en doorzettingsvermogen vergt. Iedereen denkt dat hij een kampioen kan worden én zo maar een ‘180’ kan gooien, maar zo simpel is het niet. Met mijn ervaring kan ik veel goede raad geven, maar elke speler moet het zelf doen! Ik kan niets anders dan het initiatief van Peter toejuichen. Ik stel vast dat er heel wat dartstalent zit aan de kust!”

Techniek moet beter

De vrouw van Middelkerkenaar Mario Declerck baat Café Tennis uit in Middelkerke en daar hangt een dartbord.

“Sinds november 2021 hangt er in ons café een dartsbord en als cafébaas vind ik dat we niet mogen onderdoen voor de klanten. Daarom heb ik me ingeschreven en ik moet toegeven dat ik op korte tijd al veel bijgeleerd heb. Ik wilde vooral weten hoe en met hoeveel vingers ik mijn pijltjes moet vasthouden. Technisch kan en moet het allemaal veel beter en dat kan ik hier leren van de specialist ter zake, Erik Clarys”, vertelt Mario.

De workshop darts in OC De Ballon wordt vanavond afgesloten met een dartstoernooi. Er zijn 64 deelnemers ingeschreven en er is een mooie prijzenpot.

(FRO)