Darts De Specht Pervijze viert kampioenen

Op zaterdag 5 augustus werden in café Druivenhof in Pervijze de dartskampioenen van De Specht gevierd. Bij de heren werd Ivan Ramboer kampioen, bij de dames Djenzy Hillebrant. Op de tweede plaats komen bij de dames Catherine Wiel en bij de heren Wim Ceulemans. David Flamey zag zich gekroond tot boetekoning. Het nieuwe seizoen start zaterdag 9 september om 19 uur in het lokaal Café Druivenhof. Nieuwe leden blijven welkom en wie interesse heeft kan gewoon op de startdag naar Café Druivenhof komen. (foto ACK)