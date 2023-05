Dardos gooit pijltjes in Bockor Café

Dancing Dimi, onze nationale dartskampioen, bekoort blijkbaar velen om deze recreatieve sport te beoefenen. Zo ook in het Bockor Café. Met Dardos werd er zopas een nieuwe dartsclub opgericht. Maandelijks zullen ze er een competitie spelen. Charlotte Verbeke van Bockor Café is alvast enthousiast: “Kiandro Vandenbulcke kwam met de idee en het voorstel om hier met een club te starten en we zijn graag op zijn voorstel ingegaan.” Kiandro: “In het Bockor Café staan ze steeds open voor vernieuwende initiatieven en er is een bovenzaaltje waar er plaats en ruimte is voor een activiteit als darts. Er werden drie blokken aangekocht en in afspraak met Dries en Charlotte wordt het zaaltje maandelijks ter beschikking gesteld’.

Bij een nieuwe club hoort er ook een bestuur en dit wordt gevormd door Kiandro Vandenbulcke, Thibault Dierckens, Seppe Verbeke, Dré Vanhecke en Liam Lammertyn. Meteen stond een dozijn geïnteresseerden klaar om aan te sluiten en tijdens het afgelopen weekend dikte het aantal kandidaat-dartsspelers al aan tot 18. Kiandro: “Elke eerste zaterdag van de maand om 18 uur spelen we onze competitie met de mogelijkheid tot inhaalwedstrijden. Niets is verplicht. Af en toe zal er wel eens een leuk tornooi worden gespeeld.”

Het lidgeld wordt op 5 euro gehouden en Dries en Charlotte stellen op het einde van de competitie een prijzenpot ter beschikking. Nieuwe leden kunnen nog aansluiten en dit in het Bockor Café. (JM/foto MVP)