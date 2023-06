Dansshow DR Compagnie in Wervik driemaal uitverkocht

DR Compagnie brengt dit weekend in de stadszaal Oosthove in de Speiestraat in Wervik drie keer hun dansshow ‘Explore the World of Dance’. Alle tickets voor vrijdag-, zaterdagavond en zondagnamiddag zijn uitverkocht. Er komen 200 dansers op het podium.

“De tickets vlogen de deur uit. Na één dag was de show van zaterdag al uitverkocht”, zegt Lindsay Messiaen van DR Compagnie. “De twee andere voorstellingen volgden heel snel. Mensen kijken ernaar uit om hun kinderen en kleinkinderen aan het werk te zien tijdens de dansshow waaraan ze met hun lesgevers hard aan gewerkt hebben. Het wordt een feestje voor jong en oud.”

Van de verschillende groepen komen in totaal zo’n 200 dansers op het podium. DR Compagnie pakt tijdens de laatste twee weken van juni uit met de actie ‘Breng een vriendje mee’. Iedereen is dan welkom om eens uit te komen proberen. De uren waarop de verschillende groepen trainen, zijn terug te vinden op via deze link of per mail via dance.rouge@gmail.com.

DR Compagnie treedt deze zomer verschillende keren op. Onder meer op de eerste editie van Kruiseke Kerremesse op zaterdag 1 juli en een week later op de Gapersfeesten in Geluwe op zaterdag 8 Juli. Op zaterdag 22 en 29 Juli geeft DR Compagnie een voorstelling op het zomerplein in het stadsdomein Oosthove. (EDB)