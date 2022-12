Danslessen voor mensen met beperking in Torhout

Basketbalclub Torhout Lions pakt met een nieuw initiatief uit: dansen voor mensen met een beperking. Dat gebeurt in samenwerking met Tordale. De G-dans heeft elke dinsdag van 19 tot 20 uur in de sporthal van Tordale plaats.

“Het is de bedoeling om iedereen aan het dansen en dus aan het bewegen te krijgen”, zegt voorzitter Ricardo Naeyaert van Torhout Lions, niet te verwarren met de serviceclub Lions Torhout-Houtland. “We zijn in december met de G-dans gestart en na amper een paar weken mogen we al meer dan tien deelnemers verwelkomen. Bovendien gaat de interesse in stijgende lijn. We voelen dat dit project goed zit.”

De cursisten leren verschillende dansen. Op de eerste plaats de zogenoemde losse dansen met eenvoudige bewegingen, maar ook party dance en de bekende stijldansen zoals de quickstep, de Engelse wals, de chachacha en zelfs de niet-evidente tango. Er is dus voor elk wat wils.

“We willen met onze club maar al te graag sport aanbieden voor iedereen, los van de mogelijkheden die de persoon heeft”, vervolgt Ricardo. “De samenwerking met Tordale loopt vlekkeloos. Tordale ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking bij wonen, werken, leren en ontspannen. De voorziening streeft ernaar dat mensen met een beperking zelf hun leven zoveel mogelijk kunnen sturen en hun bestaan kwaliteitsvol kunnen uitbouwen.”

“Van jong tot oud, ongeacht elke beperking, staat de beleving van de dans centraal”, glundert Wendy Vanquackebeke van Tordale. “Het dansplezier valt van de gezichten af te lezen.” (JS)