Dansgroep Ypra zet leden in de bloemetjes

Eliane Bouckaert uit Vlamertinge geeft al sinds 2001 dansles en is al ruim 12 jaar actief in Dansgroep Ypra van Okra Ieper centrum. “Toen ik 4 jaar was, leerde mijn opa me al walsen. Dansen was mijn grote passie”, vertelt danslerares Eliane Bouckaert.

“Zelf heb ik acht jaar salondansen geleerd. Ik gaf les in Vleteren en ben nu actief in Wervik en in Ieper. Dansen is een leuke en gezonde activiteit voor senioren. Het verbetert de balans, coördinatie en uithoudingsvermogen, en het is ook nog eens sociaal en plezierig. Er zijn veel verschillende soorten dansen die geschikt zijn voor senioren en die ik aanleer, zoals tango, salsa, rumba, mambo en chachacha. Ik mag mij een doorgewinterde danslerares noemen waardoor de belangstelling van de Okra-leden groot is. Senioren komen samen om te bewegen en plezier te hebben. Het is belangrijk om dansen op een comfortabele en verantwoorde manier te doen, en eventuele medische beperkingen in overweging te nemen.”

Lessen linedance

“Dansen biedt veel voordelen voor de gezondheid en het welzijn van senioren. Het is een ideale manier om actief te blijven en verbonden te zijn met anderen.”

De 32 leden van Ypra die ook gevraagd worden om optredens te verzorgen, werden getrakteerd op koffie en taart. “Wie geïnteresseerd is in linedansen, kan elke eerste, tweede en vierde woensdag vanaf 14 uur van elke maand dansles volgen in zaal Te Velde, Rijselseweg 61 in Ieper.” (EG)