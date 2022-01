Dansende katten willen diamant vieren: “Maar we moeten blijven wachten”

De Koninklijke Snoezepoezen hoopten hun zestigste verjaardag te vieren tijdens de Kattenstoet vorig jaar. Nu de stoet ook dit jaar niet plaatsvindt, blijven ze op hun honger zitten. “Maar van uitstel komt geen afstel.”

“We zijn ontgoocheld, want net als iedereen stonden we te springen om ons beste beentje voor te zetten. Maar de coronacijfers verbeteren niet. Coronaproof is voor de Kattenstoet een hele klus, voor de afzonderlijke groepen en de volledige organisatie”, zegt Carla Vannieuwenhuyze (58), die al meer dan twintig jaar voorzitster is van de Snoezepoezen.

“Ik doe al vanaf mijn zes jaar mee met de Kattenstoet. Eerst met het ballet en daarna met de Snoezepoezen. Dat zijn een vijftigtal jonge en oudere dansers, die in drie groepen optreden tijdens de stoet. In de winter kunnen we niet buiten repeteren en de laatste repetitie dateert al van eind november. We waren pas opgestart in oktober, omdat het dan weer mogelijk was. Sindsdien krijg ik elke week de vraag wanneer er weer mag gerepeteerd worden.”

De Kattenstoet moest vorig jaar een hoogtepunt worden in de geschiedenis van de Snoezepoezen, want dan bestond de groep zestig jaar. “We kregen wel een tijdelijke erfgoedhalte op het beeldenplein bij de bib en het archief en mochten voor de inhuldiging een dansje doen voor 20 mensen in de buitenlucht.”

En toch hopen de Snoezepoezen nog op een volwaardige viering van hun diamanten jubileum. “Van uitstel komt geen afstel, dachten we toen. En we blijven wachten… desnoods tot 2024, we kunnen niet anders.” (TP)