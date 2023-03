Dansclub Varya viert 35-jarig bestaan: “Bij ons primeert het plezier van het dansen”

Dansclub Varya bestaat 35 jaar en dat wordt gevierd met een feestweekend met extra veel blingbling. “De mensen vinden de weg naar ons dankzij mond-tot-mondreclame. We streven hier niet naar prestige en perfectie, maar wel naar plezier.”

Dansclub Varya bestaat 35 jaar en dat wordt het hele jaar door gevierd. Het orgelpunt wordt het feestweekend halverwege april. “Voor onze 25ste verjaardag gaven we een show in het Concertgebouw in Brugge en voor onze 30ste verjaardag trokken we naar het Kursaal. Voor onze 35ste verjaardag geven we onze jaarlijkse dansshow extra blingbling. Een toplocatie afhuren was niet mogelijk, daarvoor heeft de coronacrisis financieel te veel afgenomen. Maar dat neemt uiteraard niet weg dat we enorm uitkijken naar ons feestweekend op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 april. We geven maar liefst vier keer een show, waarbij alle dansers meermaals het beste van zichzelf mogen geven. Via deze weg wil ik ook eens onze talrijke vrijwilligers bedanken, die onze dansshows mee in goeie banen leiden”, begint Liliane Covemaeker (63), voorzitter en sinds 1996 dansleerkracht bij Varya.

Liliane, die in Oudenburg woont, kwam eigenlijk per toeval terecht bij Varya. “Ik nam zelf danslessen en eerder door onvoorziene omstandigheden ging ik een dansopleiding volgen bij de Dansliga. Daarvoor trok ik naar de kanten van Diest en Scherpenheuvel. Op een dag kreeg ik telefoon met de vraag of ik dansles wou geven bij Varya. Men had mijn nummer gekregen via de Dansliga. Ik stond daar in eerste instantie niet voor te popelen, maar ik besloot om toch eens kennis te maken met de club. Ik was zó gecharmeerd door de mensen en de werking, dat ik uiteindelijk toch toehapte. En dat heb ik mij nog geen moment beklaagd”, glimlacht Liliane.

TikTok

De dansclub met roots in Varsenare biedt een aanbod aan meerdere dansstijlen aan en telt vandaag een goeie 300 leden die leren dansen door tien enthousiaste lesgevers. “Iedereen die wil dansen is vanaf 2,5 jaar welkom bij ons. Ook voor G-dansers hebben we een aanbod. Onze danslessen vinden plaats in Hof ter Straeten in Varsenare en in het Vrijetijdscentrum in Jabbeke. Sinds vorig jaar organiseren we ook balletlessen in De Schelpe in Snellegem.” Dansen boomt, weet Liliane. “Sinds corona en de opkomst van TikTok is dansen een echte hype geworden. Zelf maken we nooit reclame voor onze dansschool. De mensen vinden de weg naar ons dankzij mond-tot-mondreclame. We streven hier niet naar prestige en perfectie, maar wel naar plezier. Dat primeert bij ons. Wie bij ons komt, leert dansen in een gemoedelijke sfeer. Een portie fun op én naast de dansvloer. ”

www.dansclubvarya.be