Danny Bleyaert domineert bij De Statiezangers

Danny Bleyaert was het afgelopen vinkenseizoen blijkbaar te sterk voor de concurrentie bij De Statiezangers. Hij won zowel de konings- als de kampioenstitel, met vogel Lutcinenco en respectievelijk 3.243 en 3.152 liedjes, een heel pak meer dan de concurrentie. Tweede kampioen werd Hector Tack met vogel Wim en 2.153 liedjes, derde kampioen is Gilbert Vullers met vogel Louis en 1.866 liedjes. Kampioen 65+ is Ignace Vercruysse, met vogel Joris en 1.778 liedjes, kleine kampioen is Nicole Lippens met vogel Mas en 1.769 liedjes. De namiddagkampioen werd Bruno Rozenboom met vogel Ubbe en 459 liedjes. Danny Bleyaert ontving de medailles en de geschenken van de bestuursleden Johny Deleersnijder, Sabine Amez, Colette Braeckevelt, Gilbert Vullers, Roger Vanlerberghe en Rudy Meurisse. (IVD/foto IVD)