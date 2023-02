Dankfeest mindermobielencentrale Vladslo

Op vrijdag 13 januari werden in LDC De Klaproos in Vladslo de vrijwilligers van de Mindermobielencentrale uitgenodigd op een dankfeest. “De vrijwilligers waren het voorbije jaar goed voor 1901 ritten. Dat is een serieuze stijging, want vorig jaar waren dat er 1.100. De mindermobielencentrale is van groot belang voor mensen die zich niet meer zo vlot kunnen verplaatsen. Dat varieert van ritten van en naar de dokter of kinesist tot op bezoek gaan bij vrienden of familie; alles is bij de mindermobielencentrale bespreekbaar”, vertelt coördinator van de MMC Patricia Azou. “We beschikken nu over 17 vaste vrijwilligers en in totaal zijn we met 35 vrijwilligers. Toch hebben we nog een aantal vrijwilligers nodig, vooral uit de deelgemeenten zoals Esen, Pervijze en Nieuwkapelle. De dienst MMC deed ook tijdens de vaccinaties uitstekend werk, heel wat mensen deden een beroep op de dienst om van en naar het vaccinatiecentrum gebracht te worden.

Het contact met de mensen die een beroep doen op de MMC en hun dankbaarheid is voor de vrijwilliger zeker een opsteker. De MMC is een samenwerking tussen LDC Ten Patershove en LDC De Klaproos.” Ook schepen Katleen Winne benadrukte het belang van deze dienst: “Het is belangrijk dat we iedereen meekrijgen, mobiliteit is hierin zeker heel belangrijk”, speechte schepen Winne. “Dankzij de mindermobielencentrale kunnen mensen niet alleen langer thuisblijven, maar ook van heel wat meer dingen genieten. Net dat is hetgeen dat ervoor zorgt dat Diksmuide een warme, en vooral zorgzame stad is.” De vrijwilligers zelf beaamden dat ze telkens weer genieten van de babbel en de dankbaarheid van de mensen die ze vervoeren. Het is dankbaar werk dat ze voor geen geld zouden willen missen. (ACK/foto ACK)