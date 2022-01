Daniël Pauwels geeft na dertig jaar de voorzittersfakkel van de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Merkem door aan Danny Vanroose. Daniël blikt terug: “Ik had de taken meer moeten verdelen.” Danny blikt vooruit: “We blijven inzetten op de jeugd.”

“Na dertig jaar is het genoeg geweest” lacht scheidend voorzitter Daniël Pauwels ( 69). “Sinds 1991 ben ik voorzitter, maar ik ben al spelend lid sinds 1963 en bestuurslid sinds 1974. Je moet weten dat ik geboren ben in de afspanning Sidronius Hosschius, dorpscafé, feestzaal, lokaal van vele verenigingen van Merkem en dus ook van de harmonie. Mijn vader leerde de nieuwe trommelaars trommelen, ze konden leren marcheren in de zaal, en als jonge gast wilde ik natuurlijk meedoen.”

“Mijn eerste optreden met de harmonie was op woensdag 17 juli 1963, bij de begrafenis van baron Pierre de Coninck de Merckem. Toen ik in 1974 gevraagd werd om in het bestuur te komen, werd ik meteen verantwoordelijk voor de opleiding van de trommelaars en de organisatie van concerten en festivals.”

“Zoals het festival voor het 150-jarig bestaan in 1988, een volledig jaarprogramma met als slotmoment een concert van het groot harmonieorkest der Gidsen in De Vleugels in Klerken, met meer dan 800 aanwezigen.”

Opengebloeid

“In opvolging van Etienne Winne en Roger De Keyser werd ik in 1991 voorzitter. Toen zijn we met een eigen muziekopleiding gestart, in samenwerking met het muziekonderwijs van Ieper. Van burgemeester Frans Breyne en commandant brandweer Lode De Keyser mochten we in 1992 de zolder van het arsenaal inrichten als muzieklokaal. We konden er een goede sfeer creëren en de harmonie bloeide open.”

Daniël maakte in zijn lange jaren bij de harmonie heel wat topmomenten mee. “Het concert in 2005, bijvoorbeeld, waarbij Roland Neyrinck gevierd werd omdat hij 25 jaar dirigent was en enkele trompetters zich vanop het doksaal lieten horen. De organisatie van het muziekfestival in de loods Hubrecht Willem in 2007.”

“De uitbreiding van het muzieklokaal, samen met enkele handige muzikanten. De kermis met prachtig vuurwerk op het domein van het kasteel in 2012. Het 175-jarig bestaan in 2013, waarbij een volledig uitgewerkt jaarprogramma werd gemaakt met als topper verschillende groepen op Merkem Kermis. Allemaal momenten die ik in mijn hart blijf dragen”, zegt Daniël.

Moeilijke momenten

“Maar er waren ook moeilijke momenten, zoals het afscheid nemen van muzikanten door overlijden, ongevallen, ziekte, enzovoort. Moeilijke beslissingen nemen in het belang van de groep en het voortbestaan van de harmonie. Je verantwoordelijkheden nemen en altijd de eerste en de laatste zijn. Een zaterdag zonder muziek is geen zaterdag voor mij, maar achteraf gezien was dat niet de juiste oplossing: je moet meer taken verdelen.

“Eens je een aantal goede krachten hebt gevonden, kan het zijn dat je toch nog moet bijsturen. Ook jonge muzikanten vinden is niet vanzelfsprekend. Er zijn in onze gemeente heel wat verenigingen waarvoor jongeren kunnen kiezen, en de harmonie is niet de meest voor de hand liggende. En als je nieuwe muzikanten hebt gevonden, begint de zoektocht naar de nodige centen voor een instrument.”

“De laatste twee jaar was ik op zoek naar iemand die mij wou vervangen. Bestuurslid Danny Vanroose wilde die uitdaging aangaan. Ik ben zeker dat iedereen Danny zal steunen en dat hij samen met de dirigenten Peter Peeters en Anne-Marie Ooghe, het bestuur en alle muzikanten van de harmonie opnieuw een positief project zal maken.”

Heel Houthulst

“Ik heb nog een droom: het harmonieorkest van Houthulst! Dat kan perfect, met voor iedereen het behoud van zijn eigenheid met de wekelijkse repetities en opleiding, en driemaal per jaar een gezamenlijk optreden, liefst een concert. De gemeente moet dat beter ondersteunen, met een extra subsidie voor gezamenlijke optredens.”

De nieuwe voorzitter Danny Vanroose (58) is lid sinds 1994 en al drie jaar ondervoorzitter. “Als ondervoorzitter leerde ik de kneepjes en ik ben van plan om de ingeslagen weg te blijven bewandelen: inzetten op de jeugd. We hebben een jeugdwerking onder de naam d’Accentjes, waarin de jeugd- en ‘mini-jeugd’-groepen verzameld zijn. Om daarvoor geld in te zamelen organiseren we op zaterdag 6 februari een eetfestijn.”

Daarvoor kan je je tot 30 januari inschrijven.

