Dan toch Lenteconcert bij Muziekvereniging De Ware Vrienden uit Zwevegem: “Blij dat we weer kunnen spelen”

Het zag ernaar uit dat het traditionele Lenteconcert bij Muziekvereniging De Ware Vrienden voor het derde jaar op rij geschrapt zou worden. Nu men opnieuw mag repeteren, werd alsnog beslist een Lenteconcert, zij het een lightversie, te organiseren.

“We zijn blij dat we weer muziek kunnen maken”, klinkt het opgelucht bij voorzitter Jef Vancauwenberghe. “Daarom hebben we toch besloten een Lenteconcert Light te organiseren. Het zal voor onze muzikanten goed zijn om na twee jaar opnieuw eens voor publiek te kunnen spelen.”

Enkele maanden terug vertrouwde Jef ons toe dat hij vreesde dat heel wat leden zouden afhaken na de coronapandemie. Dit lijkt nu heel goed mee te vallen. “Bij de grote fanfare hebben er vijf mensen aangegeven te willen stoppen, vooral wegens leeftijd of medische redenen. Vijf mensen op een totaal van 55 valt nog goed mee, denk ik. Bij het jeugdorkest zijn alle jonge gasten opnieuw met de volle goesting begonnen. Ik vreesde inderdaad het ergste, maar iedereen is heel tevreden dat ze opnieuw mogen spelen.”

Op vrijdag 1 april organiseert men dan ook het traditionele Lenteconcert. “Het zal wel een lightversie zijn omdat repeteren nog niet zolang geleden weer kon. Daarom kiezen we om een lichter programma aan te bieden. We vragen ook geen ingang omdat we door te weinig repetities nog geen 100% kwaliteit kunnen aanbieden. Wel mag men een vrijwillige bijdrage geven.”

Nieuw lokaal

Het concert heeft voor het eerst plaats in het Theatercentrum. “Ons oud lokaal in de Sint-Pauluszaal hebben we moeten opgeven. Spijtig, want dit was voor ons een ideale ruimte. Nu hebben we een onderkomen in een zaaltje naast het theatercentrum. De stap naar het theatercentrum was dus logisch, al is het een beetje meten en passen om iedereen een plaatsje te geven op het kleinere podium.”

Op 1 april krijgen de bezoekers trouwens ook de mogelijkheid om het nieuwe lokaal te bezoeken. Vanaf 19.30 uur verwelkomt het trommelkorps het publiek aan de ingang. Het concert zelf start om 20 uur. In het eerste deel horen we het Jeugdorkest en na de pauze komt het groot orkest aan bod.

Daarmee hoopt Jef Vancauwenberghe dat het seizoen opnieuw goed gestart is. “Door de coronaperikelen konden we ook geen Sint-Ceciliafeest organiseren. We moeten zo ook nog een tiental verdienstelijke leden huldigen. Dit zullen we wellicht tijdens een barbecue of zo doen. Het sociale aspect blijft immers ook belangrijk. We moeten onze naam van De Ware Vrienden toch alle eer aandoen”, besluit hij lachend.

(GV)