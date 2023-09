Damme Golf Charity Cup zamelt 32.000 euro in

De Damme Golf Charity Cup van vorig weekend heeft zo’n 32.000 euro in het laatje van een aantal goede doelen gedeponeerd. De nationale prijs is de sponsoring van 55 Special Olympics Belgium atleten voor één jaar, ter waarde van 11.000 euro, mede dankzij de Rotaryclubs Damme, Jabbeke en Maldegem. De regionale prijs is voor 40 jongeren met psychische problemen die door TEJO van de wachtlijst gehaald worden, ter waarde van 7.000 euro. De lokale prijs betreft 115 kerstpakketten voor gezinnen in Brugge die het krap hebben, ter waarde van 3.750 euro. Ook het project Toontjeshuizen, dat een huis voorziet voor mensen met een beperking, werd gesteund. (PDV/foto PVD)