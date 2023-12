Dameswielerclub De Stilettoos huldigt kampioenen

Dameswielerclub De Stilettoos huldigde naar jaarlijkse traditie op het einde van het seizoen hun kampioenen. Een verrassing werd dat niet, want voor het zesde jaar op rij maalde Veerle Louis (62) de meeste kilometers af. De kampioene kreeg niet enkel een boeketje bloemen maar mocht ook een prijs in ontvangst nemen van sportschepen Frederik Sap (Allen 8830). De dames van De Stilettoos trekken er tussen maart en oktober elke zaterdagmiddag op uit voor een sportieve fietstocht, steevast met Veerle Louis tussen de deelnemers. “Harde wind of een stevige regenbui kan ons niet deren, we blijven steeds enthousiast”, aldus de kampioene. Het nieuwe seizoen start op zaterdag 2 maart, verdere info kan bekomen worden via www.stilettoos.be. (JT/foto JT)