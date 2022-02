Dames van wtc Sarra Bikers kijken uit naar nieuw wielerseizoen

De enige Kortemarkse wielertoeristenclub voor dames, de Sarra Bikers uit Zarren, tellen de dagen af want eind maart start een nieuw wielerseizoen. “Fietsen in de natuur, ideaal om te ontspannen na onze dagtaak”, vertellen Leen Nys en Tania Dierickx, voortrekkers van de Sarra Bikers.

De Sarra Bikers – Sarra is de oude naam voor Zarren – werd officieel opgericht in 2016, maar een jaar eerder was er al interesse voor een damesclub. In een mum van tijd ging de enige groot-Kortemarkse damesploeg van 16 naar 28 leden.

“Elke dinsdagavond trekken we eropuit, een welverdiende ontspanning na onze dagtaak”, vertellen Leen Nys en Tania Dierickx. Ze zijn respectievelijk voorzitter en secretaris van de club. “Maar op de eerste plaats zijn we opstarters en voortrekkers van de club. Zo stippelen wij de routes uit voor onze dinsdagrit. Die gaan steeds langs rustige, landelijke wegen. Daarin verschillen we alvast van mannenclubs, grote snelheden doen we niet en bovendien vinden we landelijke wegen veel aangenamer dan drukke banen.”

“Fietsen in de natuur, sport en ontspanning, dat is wat telt voor ons”, verduidelijken Leen en Tania. De Sarra Bikers fietsen van eind maart tot eind september, wind en regen houden hen niet tegen. “Ons seizoen start met de omschakeling naar het zomeruur en eindigt op het moment dat het winteruur ingaat. De langste route is 55 km”, zegt Leen.

“In het weekend sluiten we aan bij een andere club. Om de twee jaar stippelen we ook een dagrit uit van zo’n 100 km, afgewisseld met een verrassingstweedaagse. Ook onze partners, die ons overigens heel erg steunen, gaan dan mee”, vult Tania aan.

Hechte vriendenclub

De Sarra Bikers zijn een hechte vriendenclub geworden. “Iedereen is welkom”, benadrukken Leen en Tania. “De leeftijd van onze leden varieert tussen 30 en 60 jaar. We passen ons aan elke fietser aan, we laten niemand in de steek. Ons motto is dan ook ‘Samen uit, samen thuis.’”

Het enthousiasme voor de club is groot, de oproep om samen op de foto te staan, kent veel bijval en de dames stromen bij Leen binnen, allemaal in fietstenue “We worden gesponsord door uitsluitend Zarrense handelszaken”, legt Leen uit. “Dat maakt dat nieuwe leden heel voordelig een startpakket aan kledij kunnen aankopen.”

“Heel wat mensen kennen ons al in onze witte pakjes. Ze reflecteren ook goed, wat maakt dat je ook bij valavond nog goed zichtbaar bent. En – niet onbelangrijk – de pakjes zijn speciaal ontworpen voor dames. Zo hebben ze bijvoorbeeld een afslankende streep aan de zijkant van de jas.” (lacht)

Vijfde verjaardag

Eind maart vieren de Sarra Bikers hun vijfde verjaardag. Weliswaar door corona twee jaar nà datum, maar dat mag de pret niet drukken. “Wie geïnteresseerd is, mag alvast gratis twee testritten meerijden”, besluiten Leen en Tania. (Trui Lievens)