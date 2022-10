Daisy Haydon is nieuwe voorzitter van harmonie Steeds Beter

Koninklijke Harmonie Steeds Beter heeft een nieuwe voorzitter. Daisy Haydon is al jaren bestuurslid en waagt nu de stap. “Het is slechts een titel. We zijn met een hele ploeg om Steeds Beter te doen draaien”, weet ze.

Op 5 maart overleed Patricia Messiaen. Zij was sinds 2012 voorzitter van de koninklijke harmonie. “Haar overlijden had een zware impact op onze werking. Patricia was de mayonaise die ons aan elkaar deed kleven. Het is nu aan ons om haar werk van de laatste tien jaar met dezelfde drive verder te zetten”, vertelt Daisy. In september koos het bestuur Daisy als voorzitter. Ze is de vijfde voorzitter van de vereniging die 70 jaar oud is. Haar voorgangers zijn Gerard Gysels, Hector Deprez, Frans Deleersnijder en dus Patricia Missaen. In 2009 werd ze muzikant bij Steeds Beter, maar ze werkte al langer achter de schermen. “Als kind volgde ik les in het jeugdmuziekatelier van Ooigem. Later ging ik dan met mijn lief, intussen mijn echtgenoot, mee naar Steeds Beter. Na vele jaren als vrijwilliger besloot ik weer muzieklessen te volgen. Met mijn tenorsaxofoon kwam ik dan in de harmonie als muzikant.”

Gezellig napraten

Daisy verlangt wekelijks naar de repetities. Die zijn inspannend, maar zeker ook ontspannend. “Samen musiceren is heel plezant, maar het is meer dan dat. We kunnen er even de riem aflaten en gezellig met elkaar napraten. We zijn niet alleen een harmonie, maar zeker ook een vriendengroep. Steeds Beter is mijn tweede thuis.” Momenteel telt de harmonie een vijftigtal leden. “Enkele jaren geleden hielden heel wat oudere leden ermee op. Die vlaag zijn we dus even gepasseerd, maar we moeten jongeren blijven aanspreken en het werk van de voorbije 70 jaar blijven verderzetten”, besluit ze. Na twee coronajaren volgt voor de harmonie nu een pittig werkjaar. Eind oktober nodigt de vereniging haar leden uit voor het Sint-Ceciliafeest. Op 26 december volgt dan het jaarlijkse kerstconcert met een gastoptreden van Pat Mechele en op 13 mei treedt Steeds Beter samen op met Gene Thomas. (NVR)