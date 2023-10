Dag van de Jeugdbeweging wordt feestje ondanks druilerig weer

Ondanks het druilerige weer was er vorige vrijdag heel wat sfeer op het Stationsplein naar aanleiding van de Dag van de Jeugdbeweging. Iedereen die in jeugdbewegingsuniform kwam opdagen, mocht gratis ontbijten en samen met een dj werd er een feestje gebouwd. Je kon ook een unieke strijkpatch op je uniform laten strijken. Vervolgens trokken de jongeren in uniform naar school. De dag werd afgesloten met de Nacht van de Jeugdbeweging, een fuif op het sportpark De Schorre. Op de foto zien we een vooral KSA-delegatie met v.l.n.r. Mathiz Dedrie, Lien Naessens, Saar Goemaere, Elke Jonckheere, Xander Tetaert, Manon Carlier, Maxim Ameloot, Rune van Mullem, Robb, David Retelet en Allancio Versluys. (HH/foto HA)