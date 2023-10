Dag van de jeugdbeweging: spetterend ochtendfeest zet Kortrijks jeugdwerk in de kijker

Iedereen is welkom op vrijdag 20 oktober tussen 6u en 8u op de Grote Markt in Kortrijk voor dé ‘Dag van de jeugdbeweging’. Die dag zet een speciaal opgerichte werkgroep de kracht van de jeugdbewegingen in de kijker. De werkgroep is een samenwerking tussen verschillende Kortrijkse jeugdverenigingen met ondersteuning van Jeugdcentrum Tranzit.

Met de actie wordt de positieve cultuur van jeugdbewegingen in de kijker gezet. Het is tegelijk een kennismaking voor niet-leden met jeugdbewegingen. De voornaamste reden van dit event blijft echter om de jeugdbewegingen te bedanken. Want Kortrijk kent met meer dan 30 jeugd- en jongerenbewegingen, 3000 leden en bijna 500 leiding een enorm sterk jeugdwerk.

Ontbijt

Alle vrijwilligers in uniform worden getrakteerd op een lekker ontbijt en leuke randanimatie. Zo is KV Kortrijk aanwezig met een standje waarop de bezoekers tickets kunnen scoren. Ook is Oscar crew vzw van de partij om bij de bezoekers een airbrush tattoo van de ‘Dag van de jeugdbeweging’ te zetten. Voor extra sfeer en ambiance zorgen de Flitspaal en de fuifcontainer. DJ SNES is opnieuw van de partij voor de feestelijke muziekbeats tijdens deze vroege uurtjes. Op deze manier worden de jeugdbewegingsleden bedankt en gestimuleerd om in uniform naar school of werk te gaan.

Naast het ontbijt gebeuren er nog tal van inspanningen om het Kortrijks jeugdwerk te ondersteunen. Dit gebeurt via de structurele ondersteuning vanuit Stad Kortrijk. Zo biedt de stad fuifondersteuning (Safe Party Zone, fuifbuddie, opleidingen), logistieke ondersteuning, vormingssubsidies, werkingssubsidies, (ver)nieuw(d)e jeugdlokalen en nog veel meer.

Nacht van de jeugdbeweging

Aan de ‘Dag van de jeugdbeweging’ wordt ’s avonds nog een vervolg gebreid. Chiro Knipoog en Jeugdhuis ‘t Peeceetje organiseren de ‘Nacht van de jeugdbeweging’ in Depart. Tijdens ‘de Nacht’ kunnen feestvierders kennismaken met de Vlaamse campagne ‘We zien U’. Deze sensibiliseringscampagne voor jongeren tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag brengt een tweeledige boodschap: empathie naar de slachtoffers én daadkracht naar daders. Met behulp van vrijwillige jongeren, een eerstehulppost en een Safe Space kunnen jongeren die nood hebben aan rust en/of een gesprek zich meteen veiliger voelen.

Veiligheid primeert

We verkiezen vanuit de stad opnieuw een sluiting van alle cafés gelegen binnen de geografische omschrijving van de R36, alsook Jeugdhuis Reflex gelegen in de Doorniksewijk en café ’t Kanon en De Slekke gelegen in de Doorniksesteenweg. Dit op 20 oktober 2023 tussen 4 uur en 9 uur ‘s morgens. Alsook kiezen we ervoor dat alle nachtwinkels op het hele grondgebied van Kortrijk op vrijdag 20 oktober moeten sluiten om uiterlijk 4 uur ‘s morgens. Zo is het onmogelijk om alcohol aan te kopen vooraleer men naar het evenement komt.