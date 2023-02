Dadizeelse Gezinsbond neemt afscheid van Iris en Willy en stelt programma voor: “Van voordrachten tot sporten”

De Gezinsbond in Dadizele is helemaal klaar voor een nieuw werkjaar vol gevarieerde activiteiten. Tijdens de voorstelling van het jaarprogramma werd er ook afscheid genomen van Willy Debree en Iris Allegaert, die zich jarenlang inzetten voor de vereniging.

De Dadizeelse Gezinsbond is al jarenlang een van de actiefste verenigingen in de gemeente. Ook dit jaar wil het bestuur met een rijkgevuld programma uitpakken. “Voor 2023 hebben we een mooi programma samengesteld. Daarbij mogen de vaste thema’s en activiteiten niet ontbreken. Zo zijn onze rommelmarkt op 1 mei, de halloweenavond vol verrassingen, de zomeravondfietstocht, de paaseierenraap in samenwerking met het jeugdhuis en de jaarlijkse tweedehandsbeurs ook dit jaar weer gepland”, aldus Dirk Vandenbroucke van de Gezinsbond.

Nieuwe voordrachten

De Gezinsbond zet dit jaar ook in op verschillende voordrachten. Zo wordt het activiteitenjaar geopend met een voordracht door notaris Cleeremans. Hij komt op dinsdag 21 februari naar het voormalig gemeentehuis van Dadizele om er uitleg te geven over de zorgvolmacht. Daarnaast wordt er ook een evenement georganiseerd rond het thema ‘Opvoeden van kinderen in nieuwe samengestelde gezinnen’. Beide activiteiten zijn nieuw. Aan de specialisten ter plaatse kunnen er telkens vragen gesteld worden.

Bij de Gezinsbond geniet men graag van lekker eten, maar daarvoor moet er natuurlijk eerst gekookt worden. De vereniging organiseert zowel voor mannen, vrouwen als voor kinderen activiteiten rond dat thema. Tijdens de kooklessen voor mannen probeert de vereniging zoveel mogelijk heren achter het fornuis te krijgen. Dit jaar zijn er vier sessies, een ervaren chefkok neemt de mannen op sleeptouw.

In de krokusvakantie is het de beurt aan de kinderen. Op woensdag 22 februari organiseert de Gezinsbond in het gemeenschapscentrum den Ommeganck. “Na het succes van vorig jaar hebben we opnieuw chefkok Jean-Pierre uitgenodigd om onze kinderen wat vaardigheden aan te leren wat koken betreft.”

Bier en chocolade

Vooraf inschrijven voor dit evenement is noodzakelijk want het aantal plaatsen is beperkt. Leden betalen 8 euro, niet-leden 12 euro. Inschrijven kan via de bestuursleden van de Gezinsbond. Daarnaast worden er ook enkele avonden georganiseerd rond een product. Zo is er een verrassende kookavond rond het thema ‘Asperges’ en organiseert de Gezinsbond ook een workshop waarin bewezen wordt dat bier en chocolade wel samengaan. Terwijl de Gezinsbond heel wat mensen het komende jaar aanzet om lekkere zaken te maken, organiseren ze zelf ook een activiteit waarbij iedereen de voetjes onder tafel mag schuiven. Op 10 april is er namelijk het ontbijt van de vereniging.

Wie de Gezinsbond zegt, zegt ook sporten. “Ook dit jaar zal er weer volop gesport worden”, aldus Dirk. Zo kunnen de kleuters zich volop uitleven tijdens het turnen, organiseert de Gezinsbond een sportief uurtje op maandagavond waarbij bewegen centraal staat, wordt er badminton gespeeld en is men ook gestart met een eigen dartsclub. “Natuurlijk mogen we ook de wekelijkse uitstap voor de kinderen naar het zwembad in Moorslede niet vergeten.” Meer informatie omtrent het volledige programma van de Gezinsbond is verkrijgbaar via de bestuursleden van de vereniging.

Afscheid medewerkers

Dat bestuur nam onlangs afscheid van twee enthousiaste medewerkers. Iris Allegaert en Willy Debree zetten zich jarenlang in voor de vereniging. “Van penningmeester tot afgevaardigde voor de kortingsbonnen. We zijn hen erg dankbaar voor de vele jaren dat Iris en Willy zich hebben ingezet voor de vereniging.” (Bert Feys)