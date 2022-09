Dadizeelse Chirojongeren kunnen ravotten in chirobosje

Vier jaar nadat de eerste boompjes er werden aangeplant kunnen de Dadizeelse chirokinderen voortaan gebruik maken van het zogenaamde chirobosje. “Dit is een serieuze meerwaarde voor onze werken”, aldus leider Jarne Lesage.

In de herfst van 2018 werd de omgeving van het chiroheem langs de Ridder Janlaan in Dadizele aangepakt. 146 oude populieren en 30 kastanje- en eikenbomen uit de dreef werden gerooid. “Onder andere de Dadizeelse Chiro wou graag meehelpen aan de hergeboorte van het chirobos. In samenwerking met ANB, sympathisanten van Chiro en natuurliefhebbers vond er op 2 december 2018 een geslaagde plantactie plaats”, aldus schepen voor Natuur en milieu Sherley Beernaert (STERK). Het natuurplan legde op dat het chirobosje na aanplant drie tot vijf jaar niet toegankelijk mocht gesteld worden om zo de jonge planten de kans te bieden om uit te groeien. “Vanaf deze dag kan de Chiro volop ravotten in het bos.” De Chiro verkende dit weekend onmiddellijk hun nieuwe speelterrein. “Dit is echt een meerwaarde voor onze werking. De voorbije jaren kregen we bij de ontwikkeling van het chirobosje ook inspraak. De samenwerking liep erg goed”, aldus leider Jarne Lesage.

Habitat voor vogels

Door het in 2018 rooien van de populieren kwam het aanpalend bos de voorbije jaren verschillende keren in het oog van de storm te staan. “Grote, statige bomen waren jarenlang beschermd door de populieren. De voorbije droge zomer deed de bomen ook geen goed. In het kader van de veiligheid werd er onmiddellijk gestart met het rooien van de omgevallen bomen en de kritieke exemplaren werden met een deskundig oog bekeken en waar nodig ook gerooid. Hierbij werd geprobeerd om zoveel mogelijk boomstronken en boomwortels, die geen gevaar zijn voor de gebruiker van het bos, te behouden. Zo proberen we een natuurlijke habitat te creëren voor de verschillende vogels en insecten”, aldus de schepen.

Ook de vlonder geraakte beschadigd door enkele omgevallen bomen. Voorlopig kan de passage nog niet gebruikt worden. “We doen een warme oproep aan de gebruikers om de nadarhekkens niet te verplaatsen en de vlonder niet te gebruiken.” (BF)