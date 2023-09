De Dadizeelse Chiro bestaat 65 jaar en dat wordt dit weekend gevierd met verschillende activiteiten. “We kiezen niet voor een groot feest, maar voor het typische Chiro-gevoel”, aldus leider Thore Beckaert.

Met meisjeschiro De Schakel en jongenschiro De Belhamel heeft Dadizele eigenlijk twee Chiro-afdelingen. “De werking is apart. Zo hebben we verschillende kampen en activiteiten. Maar toch zijn we ook op sommige vlakken één”, aldus leider Thore Beckaert. Zo wordt er samengewerkt voor de activiteiten voor de allerkleinsten en is er ook een gezamenlijke financiële kas. De activiteiten van beide jeugdbewegingen gaan tevens op hetzelfde terrein door. “En nu vieren we ook samen onze verjaardag.”

Typisch Chiro

De viering van die verjaardag wordt anders aangepakt dan andere jaren. “We kiezen niet voor een groot feest, maar organiseren op zaterdag 23 en zondag 24 september activiteiten die aanleunen bij het typische Chiro-gevoel.”

Zo zijn er op zaterdag volksspelen en is er een bosspel. Na een lekkere brunch is het Chiro Café de hele dag open. ‘s Avonds kan wie ingeschreven is genieten van het typische Chiro-gerecht WAP, oftewel worst met appelmoes en patatten. “’s Avonds is er nog een quizwandeling en gaan we volksdansen. We sluiten de eerste dag af met een kampvuur.” Bij dat kampvuur zullen ongetwijfeld herinneringen aan het rijke verleden van de Chiro bovengehaald worden. “Voor wie nog meer in het verleden wil duiken, hebben we ook een kleine tentoonstelling omtrent 65 jaar Chiro ingericht, met foto’s en anekdotes. 65 jaar is lang, maar eigenlijk toont de tentoonstelling ook dat er nog niet zoveel veranderd is.”

Ouders welkom

Op zondag start de jarige Chiro de dag net zoals een gewone Chirozondag. “Maar niet enkel onze leden, ook hun ouders, broers en zussen mogen aansluiten bij de activiteiten. Op die manier kunnen ze ervaren hoeveel plezier we hier bij de Chiro hebben. Met de viering hopen we met een knaller het nieuwe werkjaar te kunnen starten.” (BF)