D’ Oude Schole in Koekelare heeft nieuwe zaalverantwoordelijke: “Mijn tweede thuis de rug toe keren, dat doet pijn”

Het verenigingsleven speelt in Koekelare een belangrijke rol. Vandaar dat elke deelgemeente ook een eigen gemeenschapszaal met zaalverantwoordelijke heeft. In Bovekerke is dat d’ Oude Schole met Marcel Delanghe (73). Na dertig trouwe jaren geeft hij de fakkel nu door aan Francky Jonckheere. “Het enige wat ik anders zal aanpakken is de agenda.”

“Wat de job zo boeiend en leuk maakte, is dat ik zo de Bovekerkenaren leerde kennen”, vertelt Marcel. “Zo werd ik bestuurslid in tal van verenigingen en werd d’ Oude Schole ook een beetje mijn tweede thuis. Ik vertoefde er namelijk heel veel om de zaal een beetje te helpen versieren.”

Marcel moet noodgedwongen afscheid nemen van zijn geliefde taak, en dat doet toch wel een beetje pijn. “Dat ik door ziekte moet afhaken is jammer, maar ik heb vertrouwen in mijn opvolger”, besluit Marcel, die nog een gouden raad heeft voor Francky Jonckheere. “Verander niet te veel van tactiek om geen reactie naar je hoofd te krijgen. Ze zeggen altijd: ‘nieuwe bazen zijn nieuwe wetten’, maar het draait nu goed, dus laat het zo.”

Francky Jonckheere (55) is een Ichtegemnaar van afkomst maar woont in Bovekerke sinds zijn huwelijk met de rasechte Bovekerkse knappe deerne Carine Mattheus in 1992, actief in de zorg en medewerkster bij het Feestcomité Bovekerkse Kermesse.

Digitale agenda

“Veel veranderingen komen er niet, want Marcel deed uitstekend zijn werk als zaalverantwoordelijke. Het enige wat ik anders zal aanpakken is de agenda. Die zal ik digitaal en schriftelijk beheren, maar wie mij contacteert zal onmiddellijk weten of de zaal vrij is of niet”, vertelt Francky.

“Als ik nu al de agenda bekijk stel ik vast dat Bovekerke als kleine gemeente eigenlijk wel leeft. Wie er niet rap bij is om de zaal te huren, zou weleens voor een verrassing komen te staan. De weekends en weekdagen worden goed ingevuld. Het is ook een prachtig zaaltje waar je een leuk feestje kan geven en het is er met het speeltuintje achter de zaal ook kindvriendelijk en veilig, want het kan afgesloten worden met een poort.”