Cyclocrosser Emiel Verstrynge heeft nu ook eigen biertje

Na de wijn ‘Emiel’ is er nu ook het bier ‘Emiel’. Dat werd voorgesteld in het Lampperken, het supporterslokaal van Emiel Verstrynge.

Op een relatief korte periode heeft Emiel Verstrynge zich een goede reputatie als cyclocrosser en wielrenner opgebouwd. De goede resultaten van Emiel zorgden ervoor dat er een supportersclub werd opgericht. Als jonge sporter kon hij die financiële en morele steun goed gebruiken. Naarmate zijn prestaties in stijgende lijn gingen, groeide ook zijn supportersclub. Intussen rijpte het idee om naast de wijn met zijn naam ook een biertje ‘Emiel’ te brengen. Het bestuur begon een zoektocht naar ambachtelijke bierbrouwers en stelde ook een eigen proeversteam samen.

Ambibrew

Er werden verschillende brouwsels geproefd, maar geen enkel kon het proeversteam echt bekoren. Tot Ambibrew, de Adegemse ambachtelijke bierbrouwers, op de proppen kwam. Die groep brouwers heeft al verschillende bieren op de markt gebracht en enkele daarvan werden in grote hoeveelheden gebrouwen. Het blond biertje dat met eik gerookte tarwemout werd gebrouwd, kreeg met de jeneverbessen een frisse zachte afdronk.

Voor het brouwen van het bier werd een beroep gedaan op brouwerij Bryggja uit Moerkerke. Het logo op de bierfles werd ontworpen door Adegemnaar Jos Notteboom. “Omdat het drinken van alcohol bij ons niet aan de orde is, heb ik maar een klein slokje van ‘den Emiel’ gedronken. Dat was toch voldoende om te genieten van de frisse afdronk”, vertelt Emiel Verstrynge zelf. Ook zijn supporters bevestigden dat het biertje van 7,5 graden stevig is, maar toch fris naar binnengaat. (LV)