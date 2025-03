Cycling Team Ingelmunster zoekt naar OVWF-zeges

In Alveringem begonnen de renners van Cycling Team Ingelmunster aan hun vijfde seizoen. Podiumplaatsen leverde de opener van nevenbond OVWF vorige zaterdag niet op. Denis Lust (categorie C) en Rudy Devisscher (C+) werden vierde.

“De voorbije jaren waren we steevast goed voor meer dan 15 zeges per seizoen”, verduidelijkt Rita Debruyne. “We veroverden ook steeds tientallen podiumplaatsen en wonnen diverse kampioenschappen. Vorig seizoen werd Danny Depreitere bij de zestigplussers West-Vlaams kampioen en eindlaureaat van het OVWF-regelmatigheidscriterium.”

Het team is ook actief bij de A-renners (18 tot en met 39 jaar). Daarin rijden Dominique Feys, Jelle Hoorne, Thys Deceuninck en Yordi Deconinck. Bij de B-renners (40 tot 49 jaar) verdedigt Thijs Neetesonne de kleuren van Cycling Team Ingelmunster. Feys, Depreitere en Lust zijn de mannen die regelmatig voor de zeges zorgen. Voor het eerst rijdt een vrouw bij de club.

“Naika Deneef is sinds dit jaar bij onze ploeg”, verduidelijkt Debruyne. “Zij heeft heel wat ervaring in het wielrennen. We hebben dit jaar een andere outfit. Die onderging een metamorfose want voor het eerst werken we samen met Doltcini.”

Organisaties

Al die zaken zijn voor een groot stuk het werk van Rita Debruyne, bij de OVWF ook actief als bestuurslid. De club organiseert zelf enkele wedstrijden. “Op donderdag 31 juli staan we in voor een wedstrijd in Rumbeke”, gaat Debruyne verder. “Dat is een koers die we al sedert 2013 organiseren voor Dominique Feys. Ook op zondag 3 augustus organiseren we in Rumbeke. Dat is een koers waarvan de opbrengst naar de ploeg gaat. Net als die van zondag 24 augustus in Meulebeke.”

Zondag 16 maart vormt Oostrozebeke het decor van de tweede proef van de nevenbond OVWF. “Yordi Deconinck en Thys Deceuninck rijden ook af en toe koersen bij de LWU”, aldus Debruyne. “Daar kunnen ze meer in hun eigen leeftijd rijden. Bovendien gaat het er niet zo snel aan toe als bij de OVWF. Intussen behoort Dominique Feys in de A-categorie tot de oudste renners. Eigenlijk ga ik al twintig jaar met hem mee naar de koers.”

