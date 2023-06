Curieus Izegem verdeelt krijt voor kleurrijke stoeptekeningen

Curieus, een maatschappelijk geëngageerde vereniging, organiseert op zaterdag 17 juni een nieuwe editie van 100in1Day Belgium. Die dag wil ze zoveel mogelijk mensen samenbrengen om met kleinschalige acties een positieve sfeer in de buurt te creëren. In Izegem deelt de lokale afdeling 150 krijtdoosjes uit.

“100in1Day is het feest van de geëngageerde doener’, vertelt lokale coördinator Dirk Oplinus. “Op deze dag zetten we ideeën om in daden. Samen met je buren een stukje stoep ontharden, bloembakken verdelen in de straat of een zoektocht organiseren, het kan allemaal. Het gaat om acties die een straat, plein of buurt met elkaar verbinden of mooier maken.”

In Izegem is de vereniging van plan om 150 krijtdoosjes te verdelen. “We roepen op om die op zaterdag 17 juli te gebruiken om de grijsheid van de stoep of straat weg te werken”, aldus Dirk.

“We zoeken buurtbewoners die creatief aan de slag willen gaan met het krijt en we willen een glimlach op het gezicht van voorbijgangers toveren. We willen de buurt verbinden rond verschillende stoeptekeningen en creaties. Dat kan gaan van een gevelverhaal of een straatlang hinkelpad tot honderd tekeningen op evenveel tegels. Jong en oud kunnen zich uitleven en zo wat extra kleur in de wijk brengen.”

feestcheque

De actie stopt niet na 17 juni. In samenwerking met buurtnetwerk Hoplr schenkt Curieus een feestbox weg. Wie een foto bezorgt van zijn creatie maakt kans op een feestcheque voor de straat. Opladen kan via www.curieus.be/hoplr. Alle info staat ook in de vorm van een QR-code op de doosjes.

In Izegem worden de krijtdoosjes verdeeld over vijf afhaalpunten: Huis Vanassche in de Lodewijk de Raetlaan 3, Skoebidoe Kranten in de Hogestraat 77, Bakkerij Jan in de Meensesteenweg 145 en Spar Bosmolens in de Karel de Goede Laan 11.

