Cultuur in al zijn facetten dichterbij dankzij LMNL: “We hebben nog een kast vol ideeën”

Lauwenaar Bo Decramer deelt zijn kennis van en liefde voor cultuur maar al te graag met andere geïnteresseerden. Met zijn vzw LMNL brengt hij cultuur in al zijn facetten bij liefhebbers uit Groot Menen en ver daarbuiten.

“LMNL staat voor ‘Laatmenietlachen’ en werd al opgericht in 1982. De bedoeling was om een klein humorfestival in het leven te roepen met de nadruk op muziek en cabaret”, zegt stichter Bo Decramer (64). “Humor was nooit veraf want een van onze eerste voorstellingen die we organiseerden, was De Nieuwe Snaar, een band waar muziek en humor heel nauw samensmelten. Op dat festivalletje in Leuven zette ook Luc Wyns zijn eerste stappen op de planken. Zijn soloprestatie verraadde toen al de absurde en soms harde humorweg die hij later met onder meer de Crimi Clowns zou inslaan”, weet Bo. Vanaf 1984 presenteerde LMNL muzikale optredens van verschillende artiesten en plande toen ook een reeks eigen producties. “Toen we op een dag hoorden dat blues- en folklegende Roland graag eens een tournee langs de Vlaamse cultuurcentra had opgezet met Wannes Van de Velde maar uit schroom zelf deze stap niet durfde te zetten, stonden we te trappelen om dit voor hem te regelen”, vertelt Bo.

Troostconcerten

Een van de vele projecten op LMNL’s erelijst is Reveil in Groot-Menen, een ingetogen troostconcert op 1 november dat in zo’n 150 steden en gemeenten in Vlaanderen plaatsvindt. “Ik speel dan ieder jaar in Lauwe, Menen en Rekkem met vriend, gitarist en zanger Ben Hamers covers rond afscheid en hoop. We wisselen dit af met zinvolle tekstjes en brokjes toegankelijke poëzie. Sinds dit jaar werken hieraan ook jongeren van de Academie Muziek & Woord mee, onder begeleiding van hun enthousiaste leerkracht Jeroen Spillebeen”, zegt Bo.

Zowat tien jaar geleden kreeg Bo er versterking bij om zijn cultureel aanbod aan te dikken met nieuwe frisse ideeën. “We kennen elkaar al jaren en toen we een koppel werden, was ik onmiddellijk verkocht om me in te zetten voor LMNL”, zegt Caroline Demeulenaere (64). “Samen met Caroline lanceert onze vzw geregeld een nieuw concept dat telkens enthousiasme opwekt”, vervolgt Bo.

“Eén van onze recente initiatieven is bijvoorbeeld ‘Lauwe Literair’ naar aanleiding van de Poëzieweek eind januari. Een eerste onderdeel is de gedichtenwedstrijd voor de scholen van Lauwe, waaraan De Stap, De Wonderwijzer en Ter Molen hun steentje bijdroegen. De leerlingen penden in een week hun mooiste gedicht en drie winnende klassen werden beloond met een pizza-workshop in de Jumbo supermarkt. Ieder kind kreeg dan ook zijn eigen pizza mee naar huis”, vertelt Caroline. In dezelfde supermarkt organiseerde LMNL dit jaar voor de Poëzieweek ook een voorleesmarathon. In diezelfde week kon iedere bezoeker van de supermarkt zijn favoriete of eigen gedicht uitgestald in de winkel zien hangen. “Mensen in contact brengen met poëzie is ook een van onze missies. Het blijft een moeilijke taak om literatuur aan de man te brengen maar wij proberen dit op een luchtige en laagdrempelige manier te bewerkstelligen”, zegt Bo.

LMNL heeft zijn thuisbasis in de Larstraat in Lauwe ,waar er ook af en toe iets te beleven valt. “We houden er regelmatig eens mooie thuisconcerten, zowel op muzikaal als op literair vlak”, aldus Caroline. De kleine vzw laat ons vandaag al van een primeur genieten. “In het voorjaar pakken we uit met een tentoonstelling in Het Applauws, met sprekende foto’s en objecten uit Lauwe. Er zullen ook nog nooit geëxposeerde prenten bij zitten alsook ludieke en vreemde objecten van weleer”, vertelt Caroline. “Dit allemaal in samenwerking met stad Menen en erfgoedkenner Marc Pyncket. De expo zal maar liefst drie maanden te bezoeken zijn”, vult Bo aan.

Positief statement

LMNL blijft dus een positieve culturele bijdrage leveren naast het algemene aanbod. “We willen iets anders voorstellen, naast het professionele circuit. Kleinschaliger maar heel efficiënt en interessant. We willen ook komaf maken met het negatieve licht waarin Menen de laatste jaren staat, samen met de vele organisaties en personen die zich hier met grote bezieling inzetten. Een positief statement in Groot-Menen, daar gaan we voor”, zegt Bo. “We hebben nog een kast vol ideeën, met ook de zotste dingen erbij. Je ziet, we zijn nog lang niet uitgezongen”, lacht Caroline.

Meer info: vzw LMNL, Larstraat 21, Lauwe – 0475 494 347.