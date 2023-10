Culturele raad op uitstap naar Noord-Frankrijk

De stuurgroep van de culturele raad van Diksmuide trok met enkele sympathisanten op culturele uitstap naar Noord-Frankrijk. In de voormiddag bezocht men Cambrai. Een stad gelegen dicht bij de bron van de Schelde. Onder deskundige leiding van gelegenheidsgids Paul Decock wandelde de groep door de stad om er meer te vernemen over het ontstaan en de evolutie. In de namiddag trok het gezelschap naar Le familistère de Guise, un palais social. Een gids vertelde de reizigers het boeiende verhaal van hoe monsieur Jean-Baptiste Godin in 1817 een sociaal model uit de grond stampte dat menig bedrijfsleider nu nog de ogen zou doen uitwrijven. Een sociaal systeem waar arbeider en ingenieur, waar man en vrouw als gelijke behandeld werden, waar er geen kinderarbeid was en de heer Godin zorgde voor een school binnen het sociale kader… Het bedrijf van Guise is vooral bekend om zijn gietijzeren kachels. In de tweede helft van vorige eeuw werd het bedrijf overgenomen door Le Creuset, het merk van de beroemde, oerdegelijke kookpotten. (foto SD)