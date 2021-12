Crowdfunding voor vakanties voor mensen met beperking

Vzw Metgezel organiseert vakanties en vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, of met autisme, eventueel vergezeld van mantelzorgers of hun gezin. Met een crowdfundingsactie hopen ze op een financieel ruggensteuntje zodat ze deze tijdelijke moeilijke periode kunnen overbruggen.

Bart Deriemaeker en Yarka Neutens, de bezielers van vzw Metgezel, startten met hun initiatief vanuit hun professionele werkervaring waarbij ze nauw in contact stonden met mensen met een beperking. In 2016 hielden ze vzw Metgezel boven de doopvont. “We merkten dat er nood was aan aangepaste vakanties voor die mensen die enkel in kleine groep of in een een-op-eenbegeleiding kunnen functioneren”, zeggen Bart en Yarka.

“We hebben Metgezel opgericht zodat we mensen in superkleine groepjes kunnen onthalen in de Westhoek, de Westkust of andere regio’s in België. Door deze kleinschaligheid kunnen we mensen met een beperking op maat begeleiden, in een prikkelarme omgeving, zodat ze ten volle tot bloei kunnen komen en genieten van de persoonlijke aandacht. Wij begeleiden per jaar meer dan 200 mensen op zo’n vakantie.”

“We kozen voor een uniek concept waarbij onze vakantiegangers worden ingedeeld in hele kleine groepjes, met een programma dat helemaal op maat op hen is afgestemd, want ze hebben behoefte aan deze kleinschalige formules. Daarbij krijgen we de hulp van een geweldig team vrijwilligers, maar er is ook professionele omkadering nodig om op wekelijkse basis één of twee midweken te organiseren. Die professionele ondersteuning gebeurt door drie mensen, goed voor 84 uur professionele begeleiding per week.”

“Onze werkingskosten worden wel voldoende gedekt door de inkomsten van de vakantiegangers, maar personeelskosten kunnen we niet doorrekenen naar onze klanten, want dat zou de vakanties onbetaalbaar maken.”

Financieel duwtje

Daarom schrijft vzw Metgezel zich op regelmatige basis in voor projectoproepen. “Meestal kun je echter je gewone werking niet in een projectoproep vervatten”, legt Yarka uit.

“Wij hebben nood aan een structurele subsidiëring zodat een deel van onze kosten kan wegvallen. Bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Beperking kunnen we niet terecht. Bij Toerisme Vlaanderen zijn de voorwaarden voor de erkenning als ‘sociaal-toeristische vereniging’ in transitie. Momenteel is dat enkel een optie als je doelgroep bestaat uit personen met een laag inkomen. Op termijn zullen de erkenningsvoorwaarden worden uitgebreid naar mensen met een beperking.”

“Maar voorlopig moeten we ons zien te redden met tijdelijke subsidiëring. Dit hebben we zes jaar volgehouden met veel liefde en een niet in te tomen enthousiasme. Vandaag hebben we echter dringend nood aan financiële input om onze werking veilig te stellen zodat we onze unieke vakanties kunnen blijven aanbieden.”

“Wie onze organisatie een financieel duwtje wil geven in afwachting van structurele subsidies, kan dat op https://steunactie.be/actie/red-vzw-metgezel/-5929.”

(MVO)