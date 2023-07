Crossfitwedstrijd Buffel Throwdown in Harelbeke op 22 en 23 juli zoekt het beste Buffelteam

Op 22 en 23 juli organiseren de vrienden Loes Coessens, Jana Beckaert, Matthijs Deprez en Renaud Vandeburie, de eerste editie van de Buffel Throwdown. Het is een crossfitwedstrijd in team van 2 personen.

Deze wedstrijd is twee jaar geleden gestart met enkel wat vrienden onder elkaar. “Een dagje samen al dan niet intensief sporten, met op het einde van de dag een winnaar: de Buffel van het jaar”, vertelt Renaud Vandeburie. “Er wordt in verschillende niveaus gewerkt en ieder team moet ongeveer vier workouts uitvoeren per dag. Een workout is een aaneenschakeling van verscheidene sportopdrachten. Het is een vrij pittige dag voor de atleten. Uniek in Vlaanderen.”

Buffelteam 2023

Dit jaar werden de inschrijvingen opengezet voor iedereen die aan crossfit doet. “Maar liefst 200 atleten hebben zich ingeschreven en strijden op 22 en 23 juli dus voor het Buffelteam 2023”, vult Matthijs Deprez aan. Op zaterdag zijn de dames aan de beurt en op zondag de heren. De wedstrijd is gratis voor supporters. “Er zal van alles te doen zijn. Er is ook een kids/parents workout te doen op zondag 23 juli en daarvoor kan nog ingeschreven worden op www.buffelthrowdown.com”, duidt Loes Coessens.

Daar is ook alle info over uren en tickets te vinden. De wedstrijden hebben plaats in de Sporthal De Dageraad in Harelbeke aan het Forestiersstadion.