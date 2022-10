Countryclubs weer razend populair? Old Kentucky figureert in reeks ‘Chantal’, ook nieuwe club van start in Handzame

Zondagavond 23 oktober organiseert countryclub The Yellow Roses of Texas in de Gildezaal in Handzame een eerste countryevenement. Deze club is nieuw, Countryclub Old Kentucky Kortemark daarentegen is al zo’n 20 jaar actief. Zondag waren ze nog te zien in ‘Chantal’, de reeks met Maaike Cafmeyer op Eén.

“Old Kentucky Kortemark bestaat al 20 jaar, maar verhuisde enkele jaren geleden naar Kortemark”, vertelt voorzitter Noël Hindryckx die met zijn echtgenote Nadine Smagghe in de Roeselarestraat in Zarren woont. “We geven demo’s op kermissen, in rusthuizen, maar ik geef ook danslessen bijvoorbeeld in scholen.”

Niet vreemd dus dat de programmamakers van Chantal – zelf ook wel in voor een linedance – bij de Old Kentucky Kortemark uitkwamen om te figureren. “Het fragment van zondagavond was wél goed voor twee opnamedagen”, gaat Noël verder. “Ook in het tweede seizoen komen we terug. Onze deelname was dankbaar voor het opnameteam, want we hebben allemaal oldtimerkledij. Die moesten ze dus niet gaan zoeken.”

“Ze heben twee dagen gefilmd. In het tweede seizoen komen we terug”

Minder bekend is dat de club al enkele jaren elke vrijdagavond linedancelessen geeft, ook voor beginners, in het OC Edewallehof in Edewalle. “We zijn een bloeiende club met een 80-tal leden uit de streek”, aldus de voorzitter. “Met de lessen hopen we nieuwe leden aan te trekken om het verdere bestaan van de club te garanderen. Maar het blijft moeilijk om mensen uit de gemeente warm te maken. Nochtans zijn we niet duur. Je betaalt 50 euro per jaar, of slechts twee euro per les: naast Edewalle geven we namelijk op zondagavond in De Blaaspijp in Koekelare ook danslessen.”

Country leeft

Het lijkt wel of country- en westernclubs opnieuw populair zijn. “Of ze zijn nooit weggeweest”, vindt Tania Dehenauw uit Blankenberge, die eerstdaags met haar man Marc Putzeys naar de Lichterveldestraat verhuist. “De countrywereld leeft, zeker in West- en Oost-Vlaanderen. Precies een jaar geleden startten we The Yellow Roses of Texas, in een café in Eeklo waar we waar achteraan in een zaaltje onze saloon hadden.”

“Omdat de zaak daar sluit, moesten we op zoek naar een nieuwe locatie, dichter bij huis. Vanaf nu huren we de Gildezaal. We dromen wel van een vaste stek, die we inrichten als ons clubhuis.”

“Zondagavond geven we ons eerste evenement met livemuziek, je kan ook linedancen, en we houden een dixie, een moment waarop we even stilstaan bij de mensen die ons ontvallen zijn. In de toekomst hopen we ook linedancelessen te geven. Maar een ding is zeker: iedereen is bij ons welkom, jong en oud.”

Info: The Yellow Roses of Texas, Gildezaal in Handzame. Nu zondag, ingang 5 euro, aanvang 14 uur – danssaloonoldkentucky.weebly.com