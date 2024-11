Confrerie Eversam telt drie nieuwe leden

Het bestuursorgaan van het dialectgenootschap ‘Bachtn de Kuupe’, de Grootmeesters en de Kanselarij van de Confrerie Eversam introniseerden zondag drie nieuwe leden: Peter van Heirseele (Herr Seele), René Decorte en Karen Pauwelyn.

Twee Ridders en één Jonkvrouw voegden zich bij het dialectgenootschap: Peter van Heirseele (Herr Seele), René Decorte en Karen Pauwelyn. René Decorte is Grootmeester van de Koninklijke orde van de Paardevisser. In maart 1967 besloot een groep jonge ondernemende inwoners van Oostduinkerke zich te verenigen met als doel het garnaalvissen te paard in ere te houden en zo mogelijk te bevorderen. Naast het objectief om deze boeiende vorm van visserij op de voorgrond te brengen en te blijven steunen, engageerden zij zich ook om initiatieven te nemen voor het behoud van het natuurschoon in de Westhoek. Deze doelstellingen werden officiële statuten en verschenen op 8 juni 1967 in het Belgisch Staatsblad. De ‘Orde van de Paardevisser’ was geboren.

Herr Seele werd geboren in Torhout op 1959, woont in Oostende en is bekend door enkele TV-programma’s zoals Lava, Bob en George en Op zoek naar Yolanda. Hij is ook bekend om zijn boeken en tekeningen over Cowboy Henk en De Zappende Kapper. Ook tentoonstellingen met zijn werk waren reeds te bewonderen in Frankrijk, Zwitserland, Finland en Spanje. De kust is een inspirerende plek voor zijn vriend Kamagurka en hemzelf.

Tot in de VS

Karen Pauwelyn, CEO van het Beauvoords Bakhuis, nam in 2005 het bedrijf over van haar moeder en stichtster Maggy Duquesne. Wat begon als een eerder klein bedrijf is nu uitgegroeid tot een grote speler op de markt van gebak en pannenkoeken. De pannenkoeken worden ondermeer in een honderdtal winkels in Amerika verkocht. Het bedrijf is ook actief in de Scandinavische landen, Spanje, Frankrijk, Nederland, Portugal en in Zwitserland.

De Confrerie Eversam heeft als doelstelling het promoten van het West-Vlaams dialect, in het bijzonder het dialect van ‘Bachten de Kupe’. Er wordt ook getracht om het Dialectgenootschap buiten het werkgebied en de provinciegrens een grotere bekendheid te geven. Een andere doelstelling is het scheppen van een relatieband met verdienstelijke West-Vlamingen die het dialect van Bachten de Kupe genegen zijn.

Schrijfwijzer

Ook dialectwoorden, zinswendingen, uitdrukkingen, zegswijzen, spreuken verzamelen, noteren en archiveren behoren tot de doelstelling. Daarom werd door enkele gedreven leden, die een grote sympathie voor het dialect hebben, in 2006 het Dialectgenootschap ‘Bachtn de Kuupe’ opgericht. Er werd een schrijfwijzer opgemaakt zodat de taal ook geschreven en gelezen kan worden. Driemaandelijks verschijnt een nieuwe ‘Diejalektgazette van ‘Bachtn de Kuupe’. (JTV)