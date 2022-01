Concessie met Koninklijke Roeivereniging Brugge verlengd tot 2040

Stad Brugge verlengde de concessie ‘Waggelwater’ met de Koninklijke Roeivereniging Brugge (KRB) voor 18 jaar. Zo kan de KRB, die in 2019 nog haar 150ste verjaardag vierde, blijven voortbestaan en voortbouwen. Tegelijk met de verlenging van de concessie droeg de sportvereniging het stuk grond met daarop de nieuwe botenloods in aanbouw over aan de Stad.

Om de aan de gang zijnde uitbreiding mogelijk te maken, had de sportvereniging tien jaar geleden al een stukje weide gekocht net naast de bestaande loodsen die er al waren. “De loods wordt gebouwd met een stedelijke investeringssubsidie van 80.000 euro. De KRB betaalt 250 euro per maand voor het gebruik van het domein en de loodsen”, aldus schepen van Eigendommen en Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Veel nieuwe leden

De boten die nu in het hoofdgebouw opgeborgen worden, verhuizen naar de nieuwe loods. Zo zal er plaats zijn in het hoofdgebouw voor volledig vernieuwde kleedkamers, douches en sanitair. De sportvereniging kreeg er de laatste jaren heel wat leden bij, onder wie ook veel vrouwen. De nieuwe botenloods zal ook een nieuwe roeidiscipline mogelijk maken voor de sportvereniging: beach sprint roeien.

Win-win

“Deze concessie is duidelijk een win-winsituatie. De Stad heeft een mooi watersportcomplex waar ook andere verenigingen gebruik van kunnen maken. KRB beschikt dan weer over degelijke en kwalitatieve infrastructuur waardoor ze hun internationale status kunnen behouden. Ze zullen ongetwijfeld nog veel olympische medailles naar Brugge halen”, weet schepen van Sport Franky Demon.

“Naast competitie blijft KRB ook een sportvereniging waar recreatieve sporters hun gading vinden. En dat is een duidelijke meerwaarde voor onze Stad. De Koninklijke Roeivereniging Brugge heeft een rijke geschiedenis en traditie die authentiek is. Zoiets moeten we koesteren en ondersteunen”, aldus burgemeester Dirk De fauw. (CGRA)