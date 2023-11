‘Computer Says no’ opnieuw primus in Wevelgemse sportquiz

De zesde editie van de Wevelgemse quiz Wat is er van de Sport? kreeg dezelfde winnaar als de vorige twee edities. Computer Says no toonde zich opnieuw de slimste.

Om de twee jaar loopt OC De Stekke vol om een avond lang antwoorden te zoeken op een waaier van sportvragen. De organisatoren zorgen voor een aangename afwisseling in de vragen, zowel wat de sporttakken als de presentatie betreft. Zo werden de 38 teams verrast met videofragmenten waarop onder meer Emma Meesseman en Eli Iserbyt hun vraag de zaal instuurden.