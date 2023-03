Comité Moorsele 975 blikt tevreden terug op feestjaar: “Hopelijk er nog bij over 25 jaar”

De werkgroep Moorsele 975 heeft teruggeblikt op de activiteiten tijdens het feestjaar. Dat bleek een goedgevuld jaar, met enkele topmomenten, zo stelde Eric Vanhee, voorzitter en medebezieler, tevreden vast. Hij rondde af met een kwinkslag: “We hopen dat we er over 25 jaar nog bij kunnen zijn.”

Een werkgroep onder impuls van erfgoedvereniging Wibilinga had in de aanloop naar de 975ste verjaardag een comité gevormd dat vrij snel een jaarprogramma in elkaar bokste. Aandacht voor geschiedenis mocht de rode draad zijn, maar met aandacht voor vandaag.

“In april startten we het jaar met het inwandelen van de route Verdwenen Moorsele.”, zei voorzitter Eric Vanhee. “Doorheen de groene gemeente botste je op fotopanelen met beelden van hoe het er vroeger uitzag. Het bracht een boeiend contrast, met dank aan De 7-mijlstappers. Op 21 mei lanceerden we de fietstocht langs Moorseelse hoeven. In onze landelijke gemeente vind je enkele prachtige hoeves langs de ingangswegen. De fietstocht nam je mee doorheen de geschiedenis en het heden. Het gebruik van de erfgoedapp was een primeur voor Wevelgem. De hele zomer lang kon je blijven genieten van het aanbod. De Sinksenfeesten in de Barakken brachten de volgende stop: een blik op de historie van de Barakken en de Sinksenfeesten.”

“De Kasteelfeesten vormden een hoogtepunt. Op zaterdag werd de beroemde en gerestaureerde kapel in de Ieperstraat opnieuw ingewijd, en op zondag was het kasteel een wirwar van activiteit met middeleeuwse zwaardvechters, een smakelijk buffet, de mooie klanken van het Moorseelse koor, filmpjes uit de oude doos…: een prachtige dag, met dank aan het Kasteelfeestcomité.” Op zondag was er ook een eucharistie.

Verrassende expo

“De tentoonstelling met werk van Guido Vanoverberghe was verrassend. Velen kenden zijn grappige tekeningen uit het tijdschrift van het Davidfonds, maar hij bleek een massa tekeningen en schilderijen te hebben nagelaten. Het was een uitdaging om een selectie te maken. Een terugblik op een echte Moorselenaar, met cultuur, humor, vakmanschap. Dat paste perfect in dit feestjaar.”

“De vertelnamiddag over de Barakken en de Grote Molen zorgde voor een volle zaal in ldc Marhta, maar we zijn ook trots op het toneel ‘De Kafhoek d’as anderske koek’, dat eind vorige maand nog twee volle zalen trok, in een regie van Marc Samyn en met een onuitgegeven cast.”

“We hebben met het comité Moorsele 975 veel enthousiasme en interesse gezien, en hopen dat we er over 25 jaar nog bij kunnen zijn”, glimlachte Eric Vanhee.

Het feestjaar werd afgesloten met een glaasje en een terugblik op de vele foto’s. (HV)