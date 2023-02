Comité heilig Hartzaal beloont beste quizzers

Het zaalcomité – een groep van vrijwilligers dat het beheer en onderhoud van de plaatselijke gemeenschapszaal op zich neemt – heeft traditioneel de laatste zaterdag haar quiz georganiseerd. Bestuurslid Danny Uleyn maakte de vragen op, Herman Pannecoucke presenteerde en er kwamen elf tafels opdagen. De ploeg met Maarten en Wouter Keirsebilck, Filip en Karel Pannecoucke, Kim Manhaeve en Stefaan Benauwt werd winnaar! Zij ontvingen enkele waardebonnen om in Beverense handelszaken te spenderen. De Heilig Hartzaal viert volgend jaar haar honderdste verjaardag; Afwachten of het zaalcomité daar een groot feest van maakt. Op de foto zien we het bestuur van het zaalcomité met de winnende ploeg: voorzitter Kris Lamaire, Evelien Becelaere, Bruno Hollebecque, Kim Manhaeve, Maarten Keirsebilck, Karel Pannecoucke, Stefaan Benauwt, Filip Pannecoucke, Wouter Keirsebilck, Magda Moerman en Steven Ketelers. (AB/foto AB)