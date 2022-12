Comité Derde Leeftijd Sint-Denijs bestaat 50 jaar: “Jaarlijks organiseren we nog een mooi feest”

Het Comité Derde Leeftijd uit Sint-Denijs bestaat ruim 50 jaar. Het begon allemaal met een bal waarop nagenoeg geen volk aanwezig was.

John Roobrouck is de pionier van de vereniging en vertelt over het ontstaan. “In 1970 werden de toenmalige COO’S (Commissies van Openbare Onderstand) vervangen door de OCMW’s. In Sint-Denijs besloot de COO afscheid te nemen door het inrichten van een afscheidsbal. Er werden 783 kaarten verkocht. Qua publieke belangstelling was het bal echter een grote flop, maar door de goede voorverkoop bleef er een serieuze som over. Er werd toen beslist om met het overschot een feest voor de bejaarden te organiseren.”

Van flop naar succes

Dit feest bestond uit een rijk voorziene koffietafel en een optreden van een variétégroep. Met 183 aanwezigen werd het een succes. “Gezien dit succes werd besloten om het feest jaarlijks in te richten. In de loop der jaren hebben heel wat bekende artiesten het feest opgeluisterd zoals Jan Theys, destijds een grote radio en tv-vedette, Juul Kabas en zelfs het operettegezelschap Maria Tell.”

In de loop der jaren hebben heel wat vedettes het feest opgeluisterd

Toen de uitbaters van café Siola stopten moest men uitwijken naar OC Ter Streye. “Ondertussen slonk het aantal deelnemers jaarlijks en ook onze reserves. Maar met een subsidie van de gemeente en een aanpassing van de deelnameprijs slagen wij erin het feest nog altijd te laten doorgaan”, aldus John Roobrouck.

Dank aan vrijwilligers

Voor alle deelgemeenten is er vanuit Samenleving een budget voorzien voor de organisatie van een seniorenfeest. Vaak wordt dit gepland in de ouderenweek, dit jaar van 21 tot en met 27 november. “De gemeente sponsort, maar het zijn de vrijwilligers van ter plaatse die telkens de organisatie voor hun rekening nemen”, zei schepen Eliane Spincemaille die het bestuur dankte voor hun inzet.

Dit bestuur bestaat uit voorzitter Marc Glorieux, secretaris John Roobrouck en bestuursleden Marie-Claire Calant, Cecile Delft, Linda Vandenbogaerde, Jenny Verbaeys en Hans Dumortier.

Met veel enthousiasme werken zij nu al aan de voorbereiding van het volgende feest dat zal doorgaan op dinsdag 20 juni 2023. (GJZ)