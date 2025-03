Columbus Noordzeevissers vieren jubileum en kampioenen: “Het is echt ongelooflijkhoe ver we al gekomen zijn”

De Columbus Noordzeevissers blazen dit jaar 25 kaarsjes uit en tijdens een feestelijke viering in hun vertrouwde lokaal, Bistro Columbus aan de Zeedijk in Middelkerke, werden de kampioenen van 2024 in de bloemetjes gezet. Wat in 1999 begon als een spontaan idee aan de toog, groeide uit tot een bloeiende recreatieve strandvisclub met vandaag 32 actieve leden. Sinds de officiële oprichting op 1 september 2000 heeft de club niet alleen haar vislijnen, maar ook hechte vriendschapsbanden binnengehaald in Middelkerke.

“Het is ongelooflijk hoe ver we gekomen zijn”, vertelt voorzitter Johnny Devey. “Onze oprichters, wijlen ere-voorzitter Charles Verbinnen, Freddy Vercarre en lokaalhouder Christophe De Sutter, legden in 1999 de basis. Vandaag zetten we hun werk met trots verder.” De club heeft in de afgelopen kwarteeuw heel wat evoluties doorgemaakt. “In de beginjaren werd de vis nog in plastieken zakken verzameld en op het strand gewogen, ongeacht het weer”, lacht Devey.

“Tegenwoordig werken we met wedstrijdkaarten en wordt er strikt toegezien op de toegelaten vismaten. Het sportieve en duurzame karakter van onze club staat nu centraal.” Er werden tal van internationale wedstrijden georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse Federatie Kusthengelen (VFK). “Tijdens die wedstrijden kon de clubkas rekenen op de steun van lokale handelaars, en daar zijn we nog altijd heel dankbaar voor”, benadrukt Devey.

Naast de sportieve ambities blijft het sociale aspect belangrijk. “Na elke wedstrijd samen een pintje drinken en napraten, dat hoort erbij. De club is een plek waar gezelligheid en sportiviteit hand in hand gaan.” Tijdens het kampioenschap 2024 werden er acht wedstrijden gevist, goed voor 1.323 gevangen vissen met een totaalgewicht van 183,340 kg. Dirk Rosseel ving de grootste vis: een gul van 60 cm en 932 gram. De algemene kampioen werd Geert Fonteyne, terwijl Marc Spaens de titel bij de veteranen in de wacht sleepte.

Toekomstplannen

In 2025 staan er tien competitiewedstrijden op de agenda, inclusief een kerstkoppelwedstrijd op 13 december. “We hopen vooral dat de jeugd de weg naar onze club weet te vinden”, besluit Devey. “Nieuwe leden zijn altijd welkom. Het lidgeld bedraagt 40 euro, inclusief verzekering en werkingskosten.” Met een prachtige geschiedenis, een hechte vriendengroep en een ambitieuze toekomstvisie lijkt het zonnetje voor de Columbus Noordzeevissers nog lang niet onder te gaan.