Columbus Noordzeevissers behalen zilver op BK

Strandhengelclub Columbus Noordzeevissers behaalde zilver op het Belgisch Kampioenschap voor teams in Knokke-Heist.

In een felle strijd tussen andere aangesloten clubs bij het VFK (Vlaamse Federatie Kusthengelen) verloren de vissers uit Middelkerke nipt van Ostend Fishingclub en behaalden een mooie tweede plaats op het Belgisch Kampioenschap voor teams in Knokke-Heist. De mannen van voorzitter Johnny Devey mochten op zaterdag 1 april de zilveren medaille mee naar huis nemen. “Het bestuur van Columbus Noordzeevissers en ikzelf in het bijzonder als voorzitter zijn meer dan fier op ons team. We willen ook alle leden en iedereen die onze club een warm hart toedraagt bedanken. Mede dankzij al die mensen slagen wij als club erin om te groeien en maken we van Middelkerke de plaats aan de Noordzeekust voor de strandhengelaars”, aldus voorzitter Johnny Devey. (PG)