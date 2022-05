“Clubtruitje is de enige vereiste”

De grootste wielertoeristenclub van Rumbeke, Peloton d’Hiver, blies verzamelen op de wielerpiste Defraeye-Sercu om het team te presenteren. Elke week organiseren ze vijf groepsritten waarbij ze telkens kunnen rekenen op gemiddeld 30 tot 40 fietsers.

Deze uit de voegen barstende vereniging is acht jaar geleden spontaan gegroeid uit een tiental vrienden dat elke woensdagnamiddag samen genoot van een ontspannend fietstochtje.

“Veel van onze leden hebben vroeger in de jeugdreeksen of zelfs (semi)professioneel wedstrijden gereden”, aldus coördinator Mario Bulckaert (53).

“Onze naam ontsproot uit het feit dat wij vooral in de winter de streek verkenden. De meeste clubs houden op dat moment een pauze. Wij fietsen het jaar rond, als het droog blijft tenminste. Bij ons moet je geen lidgeld betalen en er zijn geen klassementen of andere verplichtingen. Dat is waarschijnlijk de reden van ons succes”, legt Mario uit. “Sinds een jaar of vier verwachten we wel dat iedereen zich een clubtruitje aanschaft. Dat is eigenlijk de enige voorwaarde.”

Weerbericht

Alle leden van Peloton d’Hiver hebben toegang tot een WhatsApp-groepje waar je alle info kunt volgen. De ritten worden uitgestippeld door Mario. “We fietsen normaal op dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag en starten telkens aan TC Rumbeke. De avond vooraf bekijk ik via de weerberichten uit welke hoek de wind zal komen en op basis daarvan maak ik een gevarieerde tocht van een kleine honderd kilometer waarbij we in principe alle regio’s van West-Vlaanderen en de Vlaamse Ardennen aandoen.”

“ Leden die tijd of zin hebben, zijn welkom. Indien het niet lukt, geen probleem. De helft van ons peloton heeft een koersverleden, dus het gemiddelde tempo ligt redelijk hoog. Ivan Lamote, die nog bij Hitachi heeft gereden of Serge Vandaele, die in de jaren zeventig het mooie weer maakte in het wielerpeloton en onze peter Johan Museeuw fietsen ook regelmatig mee. Allemaal levensgenieters die – ondanks hun leeftijd – de conditie willen blijven onderhouden”, knipoogt Mario.

Strade Bianchi

Elk jaar nemen deze wielerfreaks deel aan de alternatieve Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen en de Amstel Gold Race. “Al een paar jaar zakken we met een delegatie af naar de Gran Fondo Strade Bianchi en vliegen in het voor- en najaar richting Calpe om ons daar een volle week op onze fiets uit te leven. Onze traditionele sponsorrit vond dit jaar plaats tijdens het WK in Leuven. Daar proberen we telkens een unieke belevenis van te maken. Wielerlegendes Francesco Moser, Andrea Tafi en Johan Museeuw reden met ons mee. Vorig jaar fietsten we met een peloton van ruim 200 renners met motorbegeleiding en volgwagens van het Brusselse Atomium naar onze thuisbasis. Normaal houden we in het begin van elk jaar ook een nieuwjaarsreceptie. Die is door de gekende omstandigheden al twee keer uitgesteld.”

Vriendschap is volgens Mario de belangrijkste troef van hun vereniging.

“We zijn bijna allemaal oud-wielrenners. We hoeven onszelf helemaal niet meer te bewijzen. Samen uit, samen thuis en het fietsplezier is ons motto.”

Naast die hoogtepunten beleefde Peloton d’Hiver dit jaar ook een heel moeilijk moment. “Ons clublid Davy Callewaert kwam begin maart in Nieuwpoort om het leven. Dat heeft er stevig ingehakt. Half maart reden we als eerbetoon een ‘Ride for Davy’. Met heel de groep brachten we een groet aan zijn graf. Op dergelijke momenten besef je echt wel hoe relatief alles is.”