Clubkampioenen gehuldigd bij WTC De Platte Tube

Bij wielertoeristenclub De Platte Tube werden tijdens het eindejaarsfeest de clubkampioenen in de bloemetjes gezet.

In de A-groep mag Guido Van Brabant zich dit jaar kampioen noemen. Hij miste geen enkele van de 68 ritten. In de B-groep is Ivo Vandermarliere clubkampioen en bij de B+ ging de titel naar Dirck Lemaire. De trofee van pechvogel ‘platte tubist’ van het jaar was voor Johan Sinaeve, die over een totaal van 4.689 kilometer zes keer had af te rekenen met een lekke band. Op vrijdag 6 januari vindt de inschrijvingsavond voor het nieuwe seizoen plaats in zaal Cieper in Sint-Jan.