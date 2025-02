Club Fifty One ‘t Zwin boven de doopvont

Tijdens een academische zitting in ‘t Zwin werd de allereerste Fifty One Ladies Club van West-Vlaanderen opgericht: Fifty One ‘t Zwin. “We zijn er trots op dat we dit kunnen realiseren in Knokke-Heist en onze naam verwijst natuurlijk naar het mooie natuurpark”, zegt voorzitter Hilde Van Ransbeeck.

Vijftien gedreven dames uit Knokke-Heist hebben op 25 januari samen ‘Fifty One ‘t Zwin’ opgericht. Het gaat om de allereerste Fifty One Ladies Club van West-Vlaanderen. Fifty One club is een internationale serviceclub die in 1966 in België werd opgericht en die waarden als vriendschap, achting en verdraagzaamheid hoog in het vaandel draagt. De leden zetten zich in om maatschappelijke doelen na te streven.

De oprichting van deze nieuwe afdeling van Fifty One had plaats in ‘t Zwin in Knokke, in aanwezigheid van onder meer burgemeester Cathy Coudyser (Inzicht) en tal van Fifty One International -erantwoordelijken.

Dienstbaar

“Dit engagement gaan we samen aan. We zijn er trots op dat we dit kunnen realiseren in Knokke-Heist. De naam van onze club refereert uiteraard naar het mooie Knokse natuurpark ‘t Zwin”, zegt voorzitter Hilde Van Ransbeeck. “Onze interne dienstbaarheid is het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en netwerken. En onze externe dienstbaarheid is gericht op maatschappelijke bijdragen.”

Als eerste sociaal doel heeft Fifty One ‘t Zwin gekozen voor Brick by Brick, een vzw uit Knokke-Heist die zich inzet voor jonge mensen met een beperking en dan vooral met als doelstelling hen een zo zelfstandig en vrij mogelijk leven te laten leiden. Tijdens de gala-avond, waarbij de dames gekleed waren in de stijl van de ‘roaring twenties’, werd al een cheque afgegeven aan Brick by Brick ter waarde van 1.551 euro. Voor de komende maanden staan bij Fifty One ‘t Zwin nog heel wat activiteiten op het programma, met als hoogtepunt een concert in het idyllische kerkje van Ramskapelle, dat onder meer zal opgeluisterd worden Ann Borgonjon; een van de leden van de club. Naast voorzitter Hilde Van Ransbeeck is het bestuur van Fifty One ‘t Zwin samengesteld uit ondervoorzitter Patricia Van De Walle, protocolverantwoordelijke Muriël Vandevoorde, secretaris Marijke Van Reybrouck en penningmeester Nathalie Stevens. (PDV)