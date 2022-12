Claude Leterme al 55 jaar actief als muzikant bij Les Vrais Amis in Ploegsteert

Na de jaarlijkse misviering, opgeluisterd door muziekmaatschappij Les Vrais Amis van Ploegsteert en gedirigeerd door Séverine Da Silva en Didier Loridan, werd in de sportzaal van Ploegsteert de burgerlijke viering van hun patroonheilige voortgezet.

Het was een bijzondere viering, want het is niet evident voor een muzikant om 55 jaar lang te kunnen blijven spelen. Toch is het voor Claude Leterme werkelijkheid, want hij heeft er een rijk gevulde carrière opzitten. Mochten we zijn dienstjaren bij de diverse maatschappijen die elkaar overlappen optellen, dan zou hij al 105 jaar muzikant zijn: 52 jaar fanfare Saint-André (Fasam), 10 jaar harmonie van Baillieul, vier jaar in de harmonie van Waasten, vijf jaar bij Lys Orchestra, 15 jaar bij Les Vrais Amis en hij heeft ook 19 jaar lang de Last Post verzorgd. Zijn jarenlange muziekcarrière geeft hem nog steeds de kracht om zijn liefhebberij te beoefenen met dezelfde passie. Hij kreeg de medaille opgespeld door spelend lid en burgemeester Alice Leeuwerck. Op de foto de gevierde Claude Leterme (centraal), omringd door burgemeester Alice Leeuwerck en voorzitter David De Beyls tijdens de plechtigheid in de sportzaal van Ploegsteert.